山東出現疫情　連5天零新增破功

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衛健委官網另通報新增無症狀感染者348例，其中境外輸入77例，本土271例中，廣西87例、甘肅86例、山東56例、河南21例、四川12例、上海4例、天津市2例、廣東2例、雲南1例。
官媒健康時報網29日報導，24日至28日，山東5天累計新增感染209例，均在荷澤市，打破山東連5天也就是19至23日零新增，209例中確診9例，無症狀感染者200例，占比95.59%。
荷澤市當局28日說明疫情指出，這波疫情的患者主要是感染變異株Omicron的亞變異BA2.2.1，因傳染力強、潛伏期短，加上隱匿傳播難發現，而且傳播鏈複雜難釐清，目前正是疫情控制前患者集中發病階段。
至於這波疫情災區廣西，衛健委通報，廣西29日新增本土病例102例，確診15例均集中在疫情爆點北海市，無症狀感染者87例，北海市占77例。
衛健委通報，截至29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計報告確診病例22萬9394例，累計死亡病例5226例，尚在醫學觀察的無症狀感染者7136例（境外輸入581例）。
香港方面，據網路媒體01今天報導，香港連日新增病例在5000例徘徊，29日新增4884例，若今天單日新增染疫再逾4000例，將是連續第10日破4000。
據通報，截至29日24時，香港特別行政區累計病例35萬4454例（出院6萬7427例，死亡9498例）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110730