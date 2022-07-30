侯友宜昔感謝今酸語 蘇貞昌嗆：為選舉前恭後倨很不好
新北市建設屢受質疑，民進黨新北市長參選人林佳龍近來屢次點出新北市政爭議，不過新北市政府卻頻頻護航，新北市長侯友宜更要林佳龍與行政院長蘇貞昌好好更新資訊，到新北市看看，再次引發論戰與譁然。蘇貞昌今（30）日於嘉義縣受訪表示，侯友宜在看到補助的時候非常高興，結果現在因為選舉就來冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，這種前恭後倨的態度不好。
蘇貞昌說，自己一天到晚在地方勤走，到現在都還是新北市民，而對於任何縣市的補助都只有一個原則，就是地方執行得愈好，補助愈多愈快，這也是市民、縣民的期待，所以希望地方能夠把執行效率、能力做出來。
蘇貞昌痛批侯友宜，在看到補助的時候非常高興，結果現在因為選舉就冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，這種前恭後倨的態度不好。
行政院發言人羅秉成29日晚間也表示，蘇貞昌曾擔任2屆台北縣長，而上任行政院長以來對新北相關建設大力支持。檢視各項預算後可以發現，中央不但沒有忽視新北建設，反而大力補助支持新北的建設，但新北市府近日的相關發言，一反過去的再三感謝，態度前恭後倨，有失風範，令人遺憾。
羅秉成說，誠盼新北市府停止無謂的口水戰，盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市，也不要讓地方民眾失望才是正辦。