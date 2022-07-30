《非常律師禹英禑》揭密！董格拉米藏洋蔥、吃飯捲有原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然「禹英禑」律師角色設定引發爭議，養育自閉症孩子的家長多認為，禹英禑的劇中行為已達到中度自閉症，但所展現的能力卻是輕度自閉症，也就是若照劇中禹英禑的自閉症程度，在現實中並無法成為律師。
不過其實「自閉症律師」的人物設定真有其人，出生在美國佛羅里達州的自閉症律師Haley Moss，3歲時就能拼出複雜拼圖，但卻從不開口說話，後來被診斷出患有自閉症。不過她在父母的耐心陪伴下，14歲時出版了一本關於自閉症的書，並考上了佛羅里達大學犯罪與心理學系，並在2019年考上律師執照，成為一名正式律師。
🟡揭秘2：導演為朴恩斌等了1年
「禹英禑」一角對演員來說十分具有高難度，而童星出身的韓國演員朴恩斌卻詮釋得令觀眾驚艷不已，就連編劇文智媛也給予高度肯定，大讚「地球上能消化禹英禑角色的演員只有朴恩斌」。事實上，朴恩斌一開始因為沒有信心能將「禹英禑」一角詮釋到位，曾多次婉拒演出，幸好劇組沒有放棄，持續透過不同管道邀約出演，導演甚至為了她足足等了一年，才讓觀眾看到朴恩斌的「人生角色」。
🟡揭秘3：劇情改編自真實案件
雖然《非常律師禹英禑》以溫暖清新氛圍為主，聚焦在自閉症患者「禹英禑」作為律師的成長過程，但每集劇情中的案件都不馬虎，除了用心設計的虛構事件之外，有部分則改編自真實司法案件。像是劇情第1集、第3集事件，都來自該劇法律顧問申珉容負責過的真實案例。
第1集的家暴案件發生在2013年，一名70多歲的老婦人長期受到丈夫暴力相待，且情況在男方罹患老年痴呆症後愈發嚴重，老婦人在意外中用鐵器砸傷丈夫，被以殺人未遂起訴，最後在律師的努力下獲判無罪。第3集劇情描述低智力自閉症弟弟涉嫌殺害哥哥案件，改編自2015年，一名兒子涉嫌毆打、殺害父親，被以殺人罪起訴的真實事件。
🟡揭秘4：董格拉米名字藏洋蔥
在《非常律師禹英禑》劇中，女主角除了有「春日暖陽」之稱的最佳好友崔秀妍，還有講義氣、願意無條件為她挺身而出的人生摯友「董格拉米」，兩人之間堅韌又真摯的友情感動許多觀眾。
編劇其實在董格拉米的名字中藏了小巧思，董格拉米的韓文「동그라미」有代表「圓圈」的意思，呼應自閉症患者幼年時偏愛圓形物體，不喜歡有稜角的形狀，也象徵禹英禑和董格拉米在一起時會感到安心，是一段沒有壓力的堅定友誼。
🟡揭秘5：飯捲角度「有眉角」
禹英禑在劇裡最愛吃海苔飯捲，主要是自閉症患者常有挑食問題，只吃曾試過的食物，才不會被意料之外的口感及口味嚇到；另外一個理由則是禹英禑在劇中遭受霸凌，在學校吃飯會被抽走椅子，「吃飯捲被打翻，也不會灑落滿地。」因此飯捲在她心中成為安全感象徵。
仔細一看，禹英禑吃飯捲會有兩種角度，在外用餐時，因為不確定飯捲裡的食材，所以是採用平放的方式放入嘴巴，方便清楚看到飯捲的內容物；相反的，如果是爸爸親手做的飯捲，禹英禑就會安心的用直立的方式吃下，展現對爸爸的信任感，不用擔心自己被未知的食材嚇到。