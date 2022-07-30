鬼門開！于美人提醒「這天以後很兇」 注意水關、車關
東森超視新節目《我就問 你正常嗎？》跳脫傳統談話的節目，找來「知性作家」于美人搭檔「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，更集結50位高流量且具有公信力的KOL，像是有台中黃子韜支撐的「小哥哥艾理」、WACKYBOYS 反骨男孩「瑋哥」、小A辣、艾融、Kimberlly等人成為意見領袖進行回答，運用新媒票選決定內容，透過開放式的討論、新穎的風格呈現「有效率的談話」，再藉主持人的影響力，引領雙螢幕一起討論的新風潮！
昨（29日）舉辦開播記者會，東森電視董事長林文淵也到場獻花祝福節目收視長紅，表示只要是大牌的主持人他都會親自到場祝賀，于美人則逗趣的說：「謝謝提供就業機會。」幽默反應讓全場笑聲四起。提到主持人首度合作的默契，沈玉琳表示：「我覺得獲益良多！」認為美人姐是他三十年演藝（幕前幕後）生涯中遇過最特殊的存在，因為他見過形形色色的人、合作過大大小小主持人，「她是唯一一個讓我從她身上學到東西的人，因為以前都是我在教人家。」一旁的來賓劉涵竹秒吐槽他：「你這樣會得罪人喔！」眾人笑翻。于美人則是笑說，她錄節目從來沒有過每集結束都要補妝的情況，「我笑到魚尾紋、細紋都出來了。」而且沈玉琳的聰明、機智反應，是她入行以來遇過最讓人驚豔的！被于美人如此盛讚，沈玉琳謙虛的說：「我很開心扮演稱職的老萊子，妳開心、我就開心了。」覺得把美人姐伺候好是相當重要的事，「因為美人姐的節目在業界是有口皆碑，有她在的節目，少說都做五年以上，非常長壽。」笑稱：「這是給他們（電視台）壓力，節目至少要五年以上。」
節目開播記者會這天，適逢鬼門開第一天，目前就讀政大宗教研究所、研究很多民間信仰、道教及台灣中元普渡的歷史緣由的于美人，便提醒「今年是九星歸位、五黃正中」所以今年農曆七月份時，八月七日（國曆）以後會很兇，更建議大家一定要在晚上11點前回家，而家中有小孩的家長，她強調：「回家不要馬上抱小孩，一定要洗過澡之後才能抱。」另外還補充，今年還有水關、車關要謹慎注意，「雖然這些平常就要小心，但有時候不是你的問題，因為這時候磁場共振，很多人會做出不理性的行為。」建議大家不要湊熱鬧。若希望能幽冥兩利，大家就在各自的空間各自安好、戶不打擾。一旁的沈玉琳聽完這番提點後說：「今天特別謝謝于仙姑，幫我們開示。」記者便笑問他：「玉琳哥什麼時候歸位？」他立馬自嘲：「人家怕鬼月，但鬼月卻是我的月，不好意思我提早出來了。」逗得所有人哈哈大笑。于美人、沈玉琳首次搭檔，兩人展現犀利又幽默的獨特主持風格，勢必引爆辛辣話題，激盪出更熱烈的火花！精彩內容8月1日起正式上映，敬請鎖定東森超視33頻道 每週一至週五晚間9點《我就問 你正常嗎？》。（編輯：楊穎軒）