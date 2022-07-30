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林莎露背真性情演出小幫手　人夫男星大讚：賞心悅目

▲性感可愛的林莎在TVBS《來吧！營業中》擔任最終回的小幫手，大受男主持人們的歡迎。（圖／林莎IG）
▲性感可愛的林莎在TVBS《來吧！營業中》擔任最終回的小幫手，大受男主持人們的歡迎。（圖／林莎IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-07-30 13:51:082022-07-30 13:53:36

TVBS實境節目《來吧！營業中》本週播出最後一集，延續上週的員工旅遊，疑神疑鬼的主持人們，真的信以為是「度假之旅」，沒想到一早收到指令，要經營「一日快閃餐車」，幫助墾丁的流浪動物庇護所。聽到有任務的大家立刻作勢招手攔計程車，姚元浩苦笑說：「我真的以為是員工旅遊，結果還是被騙了！」

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▲《來吧！營業中》本週播出最後一集。（圖／TVBS鶻公）
▲TVBS實境節目《來吧！營業中》本週播出最後一集。（圖／TVBS提供）
主持人們前一天睡前規劃要去哪些景點玩，收到任務後，雖不甘願，但也立刻呈現備戰狀態。由店長庹宗康出來分工，炎亞綸、姚元浩負責熱食，吳映潔負責甜甜圈，庹宗康及楊銘威則負責翻修餐車。在烈日底下擦車的庹宗康跟楊銘威，見到本日小幫手林莎的前來，立刻露出燦爛笑容。兩人揪林莎一起去游泳，林莎害羞的說：「我沒帶泳衣，我是來幫忙的。」庹宗康靈機一動說：「我們今天要賣東西，所以妳一定要穿泳衣，不然怎麼賣得出去。」

▲《來吧！營業中》主持人們原以為將延續上周員工旅行，沒想到一早就收到要經營「一日快閃餐車」的任務，幫助墾丁的流浪動物庇護所。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》主持人們原以為將延續上周員工旅行，沒想到一早就收到要經營「一日快閃餐車」的任務，幫助墾丁的流浪動物庇護所。（圖／TVBS提供）
大家為了「一日快閃店」治裝，林莎一襲露背性感長洋裝，讓所有男生瘋狂叫好。姚元浩也爆料，林莎來當一日小幫手，是楊銘威許的願，在最後一集願望終於實現。楊銘威也笑說：「賞心悅目。」《來吧！營業中》餐車在墾丁快閃，果然引起現場民眾排隊。庹宗康也表示，粉絲在大太陽底下，只為了支持「快閃餐車」，等待了五十分鐘，真的很感動。

▲主持人們收到任務後，雖然很不甘願員工旅行變調，但也立刻呈現備戰狀態，馬上開始在烈日底下辛勤工作。（圖／TVBS提供）
▲主持人們收到任務後，雖然很不甘願員工旅行變調，但也立刻呈現備戰狀態，馬上開始在烈日底下辛勤工作。（圖／TVBS提供）
本週是《來吧！營業中》最終回，五位主持人講出內心最想跟「老屋」說的話，炎亞綸也感性地說，「不僅僅想念一小部分，吵架跟開心都會很想念」。楊銘威則透露一開始真的很痛苦，但這節目讓他成長許多。吳映潔謝謝觀眾很認真的看節目、剖析每一個人，希望大家都能記得這半年。庹宗康發現從第一集到現在大家真的改變了很多，現在只要一個指令，馬上可以上工。最後姚元浩也落淚感性地分享：「所有事都有結束的一天，這是我做過最開心的事。」

▲《來吧！營業中》最終回，五位主持人感性講出內心話。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》最終回，五位主持人感性講出內心話。（圖／TVBS提供）

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