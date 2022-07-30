論文涉嫌抄襲案　林智堅公開致台大學倫會18頁聲明

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅今天稍早在臉書發文表示，與律師討論後，決定將所有遞交給台大學術倫理審查會的資料向大家公佈，願意面對檢驗，並爭取一個公平客觀的機會。他再次強調，論文為原創絕無抄襲，至於涉入此事的其他人也必須倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定。
林智堅宣稱與許多從職場返回校園的人一樣，盡最大的努力寫作完成論文，論文內容寫的好與壞可以接受社會公評，「但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是我最堅持的」，並稱與所有學倫會的委員一樣想要守護台大的校譽。
林智堅於文末公開附上致台大學倫會18頁聲明，聲明首先分成「林智堅的碩士論文寫作歷程」、「余正煌的碩士論文寫作歷程」以及「林智堅與余正煌的碩士論文比對分析」等三個部分，說明論文的原創性，以及推測為何會與余正煌的論文有部分雷同的原因，並舉出相關事證。
接著再以「林智堅與余正煌的碩士論文寫作邏輯分析」、「林智堅的碩論與陳明通老師、楊喜慧投稿期刊的比對」等兩大主軸提出相關疑點，懇請委員就內容做出研判。
除了18頁的聲明外，林智堅還於留言處附上「2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿 」、「2016年2月1日陳明通教授信紀錄」、「2016年5月18日林智堅口試申請紀錄」 等7筆資料證據。
林智堅指出，透過致台大學倫會的聲明檔案，證明是做自己選舉的研究，且使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論，並由法律公證資料證明雷同文字的出現是原創。他提到，立場和答辯都寫在這份聲明書中，不希望在還沒開會前，便受到外界壓力以及透過媒體放話未審先判。