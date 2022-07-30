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旅美日記／蘇士軒「新隊友」很有名　人生新里程碑解鎖

▲蘇士軒。新北國王提供
▲蘇士軒。新北國王提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-30 14:06:05

PLG職籃聯盟新北國王今夏積極培養潛力股，由總經理毛加恩領軍，帶李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男等4名球員，赴美展開2週的移訓，本週還要加入美國知名聯賽Drew League，有機會與現役NBA球星過招。

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上季SBL最佳第六人蘇士軒今夏轉戰國王，被球隊視為即戰力球星，本次也是他人生第一次到美國，他也透過《Nownews》分享旅美日記，盼能將所見所聞，與球迷分享。

第一天抵達洛杉磯，簡單調整時差後，晚上就與本週要一起出戰Drew League的「新隊友」相見歡，其中有一名球員大名鼎鼎，他就是前NBA球星Baron Davis。

▲Baron Davis，成為國王隊友。新北國王提供
▲Baron Davis，成為國王隊友。新北國王提供
蘇士軒說，「雖然Baron Davis已經43歲，但體態仍維持的非常好。本週Baron Davis所領軍的隊伍將與我們組成聯軍，第一天拆成兩隊進行分組對抗。」

Baron Davis與蘇士軒在分組對抗賽成為隊友，兩人默契十足，Baron Davis還送出助攻。蘇士軒說，「Baron Davis還是很粗，經驗和技術都很出色，同時傳球視野非常廣，只要願意跑位，都有機會接到球。」

1973年創辦的Drew League是洛杉磯知名的職業、業餘混合聯賽，初期是為了讓社區鄰里間，能用籃球建立橋樑，近10年規模越來越大，甚至吸引Kobe、LeBron James和James Harden大咖球星參加。蘇士軒說，「之前就知道這個聯賽，非常有名，沒想到有機會能親自體驗，聽說Paul George近期也會參賽，內心既興奮又期待。」

▲新北國王將與Baron Davis聯軍一起出征Drew League。新北國王提供
▲新北國王將與Baron Davis聯軍一起出征Drew League。新北國王提供
美國行第二天一早就展開訓練，由知名訓練師Drew Hanlen主導，他也指導過NBA塞爾提克球星Jayson Tatum。蘇士軒表示，「赴美前就很期待接受他的訓練，如今美夢成真。Drew Hanlen首次課程就給了我很多新的觀念，訓練中很多細節和動作都很專業，但真的很累，之後訓練量應該還會加重。」

除了訓練外，蘇士軒笑說，「第一次到美國什麼都很新鮮，第一天有跟隊友去海邊走走，訓練完最期待的就是品嘗美食，下午也會抽空去附近逛街，然後晚上會和Drew League球隊進行友誼賽。」


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