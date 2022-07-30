考試總吊車尾　竟是肥厚性鼻炎惹禍

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亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣表示，近來出現上述症狀的年輕患者越來越多，原因除了本身遺傳過敏體質之外，也與整天待在冷氣房、少運動以及愛吃高油脂、高熱量食物有關，尤其台灣罹患過敏性鼻炎的國小學童約佔2成，一旦症狀未改善，就會開始引起鼻阻塞症狀，日後嚴重影響生活品質。
張姓同學到診時便自述，每天晚上睡前鼻塞很嚴重，「幾乎都吸不到空氣」，所以經常睡不好，白天上課都會打瞌睡，以致於老師講的都沒在聽，課業成績始終吊車尾，尤其每次跟朋友約打球，他也特別容易喘，不得不用嘴巴呼吸，但往往越呼吸，喉嚨就越乾，讓他十分難受。
經內視鏡檢查，赫然發現患者鼻腔的呼吸道已經被肥厚的下鼻甲黏膜「堵住」，縫隙僅剩0.1公分左右，揪出呼吸困難的元兇為「肥厚性鼻炎」，經討論後，建議採用「多層次微創鼻甲手術」剪除過度肥厚的鼻甲，約5至7天傷口即可癒合，張同學更在術後隔天就開心地直說：「好久沒有可以用鼻子呼吸了，這種感覺真的很好」！
田輝勣指出，為了處理因肥厚性鼻炎而產生過量的黏膜下組織，會在下鼻甲最前端或後端部位採用微創動力切割刀，同時在術後容易復發的位置，則使用溫控射頻或是冷觸汽化消融手術加強，盡可能保留鼻部粘膜，藉此完整保留鼻部正常味覺或嗅覺的生理功能，又能夠大幅改善患者鼻部阻塞的不適感。
田輝勣也提醒，鼻塞的原因很多，夏天最好少待在冷氣房，同時多補充水分及改善飲食習慣，並避免到空氣混濁且空氣不流暢場所，若鼻塞已嚴重影響生活和睡眠，可先嘗試服用藥物改善，但症狀若持續惡化，建議尋求專業耳鼻喉科醫師檢查和診斷，考慮使用手術改善鼻塞，才能一夜好眠，白天精力充沛。