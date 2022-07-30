彩虹村封村半年整修　明年1月底完工

台中市南屯區「彩虹村」以綺麗及充滿童趣的繪畫聞名，由現已高齡將100歲的黃永阜從97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得彩虹爺爺的封號。由於彩虹村牆面有出現龜裂等問題，台中市政府8月1日起展開加固整修工程，預計明年1月底完工，文化局日前前往探望黃先生近況，並詢問對於彩虹村加固整修的建議，黃先生也特別感謝市府的用心，也相信彩虹村整修完，一定可以提供更安全、舒適的服務。

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文化局表示，未受過正式美術教育的黃先生作品充滿童趣，可稱為近代素人藝術家代表之一，其創作以飽和的鮮豔色彩，繪出一個個生動逗趣的繽紛人物，經由網路熱烈討論而吸引人潮，使彩虹村成為台中市熱門景點，吸引國內外媒體採訪。市府自103年起與黃永阜簽訂認養維護契約，讓他在彩虹村內可持續創作，也因此湧入大量的參觀民眾。

文化局指出，市府與黃先生簽訂的認養維護契約已於今年7月31日到期，黃永阜先生搬遷彩虹村後，文化局與春社派出所持續前往關懷探視，確保彩虹爺爺黃永阜先生安全。「文化局工作人員對我很好，常買雞精、營養品、餅乾等關心我！」黃先生表示，市府持續的探望及幫忙，讓他非常感動，並在紙上記錄下心情，也表達對市府的感謝。

文化局表示，因維護彩虹村，市府近年來陸續投入許多資源，包括屋頂修繕、地基補強探勘、緊急加固工程及彩繪牆面傾斜監控等措施；此外，文化局委託專業保全公司24小時巡邏建築物的狀況，無論颱風、地震或突發事件皆即時巡檢回報，疫情期間更是不遺餘力的宣導防疫措施，提供安心的參觀環境。有鑑於舊有房舍已使用超過50年，去年更發現彩虹村土角厝牆面出現龜裂等問題，文化局自8月1日起展開彩虹村加固工程，工期約6個月，預計明年1月底完工。