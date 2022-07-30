善心店員幫助「曬暈浪貓」！隔天牠返回報恩：來幫你顧店
沙烏地阿拉伯夏季長且熱，首都利雅德7月最高溫能達到攝氏43度，該國一名經營零售商家的男子阿加曼迪（Rayan Algamadi），便於店門前發現有隻三花浪貓趴在玻璃門上，似乎是不敵豔陽肆虐，牠積極敲打玻璃祈求讓牠進去，阿加曼迪毫不猶豫地照做，而這小小的善舉，引發貓貓接下來一連串有趣的「報恩」行動。
據外媒報導，阿加曼迪經營一間電子用品零售店，某日上班時發現門外到來一位特別的「毛顧客」，貓貓用前爪靠在玻璃門上，不停敲打、叫喚，似乎在向他傳達求救訊號，於是他毫不猶豫地打開玻璃門說：「外面很熱吧，歡迎進來」，浪貓順勢走進，移動不到幾步就立刻躺在地上喘氣，似乎是因為外頭的高溫耗盡了力氣。
阿加曼迪不僅讓貓貓進屋吹冷氣避暑，還特地準備水和罐罐為其補充體力，細心照料下三花順利恢復活力後離去。這個對阿加曼迪來說僅是舉手之勞的舉動，貓貓卻認真記住了，這位毛顧客接下來的幾天都會到玻璃門前呼喚阿加曼迪，進入店門後一邊享受冰涼冷氣，一邊陪顧店，讓他上班不再無聊，這也是個另類報恩吧！
網友回覆「這太SWEET了！你真是個好男人，讓牠逃離高溫地獄」、「祝福你，感謝你幫助和拯救牠。請收養、照顧牠，給一些食物和水」、「在極端炎熱的天氣裡，多給予動物愛和善意」、「貓：免費飯票get！（計畫通）」，影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）