國內首次「生態與藝術」結合展　感受生態之美

亞洲大學、台達電子文教基金會合辦「地球．脈動中–生態與藝術特展」，今(30)日於亞洲大學現代美術館開幕。展覽為國內首次將生態與藝術結合的大展，播映英國廣播公司(BBC)史詩般的生態影片「地球脈動II」，與榮獲第55屆美國休士頓國際影展紀錄片金獎的兩部台達自製8K生態紀錄片，透過台達8K超高畫質投影機，帶給觀眾身歷其境的影像震撼。

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實體部分，則展出台灣當代藝術家江賢二、黃銘昌、楊恩生、葉子奇等人探索自然的畫作，同時也結合亞大設計學院的沉浸式光雕創意，藉由投影科技與藝術的結合，探討地球生命與永續發展議題。此次展覽的創舉則是透過台達捐贈綠色電力，提供4個月展期所有的用電需求，與亞洲大學一起打造這場100%使用再生電力的展覽。

亞大創辦人蔡長海表示，由台達與亞大合作，經智慧大學與美感教育結合，推動守護地球的永續發展，是大學與企業的社會責任。亞大校長蔡進發指出，亞大1460門課程融入聯合國17項SDGs目標，正全力培育永續發展的「綠金人才」，將持續與台達產學合作，盡地球人責任！

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華強調，氣候變遷已經衝擊到全世界各個角落，使得許多物種在無聲無息中滅絕。希望藉由這個展覽，讓大家看到地球上豐富的生物多樣性和自然奇景。

台達基金會副董事長郭珊珊說，基金會也以竹編方式，重現了位於東北角海岸，地景藝術家李蕢創作的藝術裝置「孕生」，蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，介紹台達投入東北角珊瑚復育工作，期能讓更多人關注生態議題。

「地球．脈動中–生態與藝術特展」，在動態影像上包括： BBC 史上第一個以 4K 超高畫質拍攝的生態紀錄系電視影集《地球脈動 II 》，再加上 BBC 授權的《地球脈動 II 》和《藍色星球 II 》靜態影像展，引領參觀者踏上奇妙的物種探索旅程。超高畫質 8K 影像《珊瑚礁魚》及《與大翅鯨同游》，透過台達的8K投影技術及4K沉浸式互動投影，帶領觀眾身歷其境地感受生態之美。