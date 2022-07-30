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捷克駐台代表任期屆滿將返國　企業辦歡送會祝友誼長存

▲國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表（左二）的情深義重，特別在高雄萬豪酒店舉辦歡送會。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表（左二）的情深義重，特別在高雄萬豪酒店舉辦歡送會。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-30 15:26:01

去年全球疫苗供不應求之際，捷克政府伸出援手贈予我國的3萬劑莫德納疫苗，給予國内疫情防治極大幫助。而當時的捷克駐台代表帕特里克‧羅姆拉爾先生，在台任職四年，任期將於今年8月屆滿，國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表的情深義重，29日特別在高雄萬豪酒店舉辦一場歡送會，留下這段友誼長存的幸福回憶。

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▲捷克駐台代表任期屆滿將返國，特地撥冗到高雄，跟南部捷克摩瑟水晶的收藏家們一一辭別（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲捷克駐台代表任期屆滿將返國，特地撥冗到高雄，跟南部捷克摩瑟水晶的收藏家們一一辭別（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
國裕精品執行董事欒慎寰表示， Patrick Rumlar在台灣疫情最嚴峻的時刻，積極促成捷克政府適時伸出援手，捐贈疫苗給台灣。而歷任捷克駐台代表，皆因國裕代理摩瑟水晶而結緣。每位代表都以享有「國王水晶 水晶王國」美譽的摩瑟水晶為傲，不只是因為摩瑟水晶是捷克的國寶，更因為摩瑟水晶追求極致的瑰麗藝術精髓和文化底蘊，堪稱全球水晶藝術界的典範。為此，他們總是充滿熱情滔滔不絕的與他人分享摩瑟水晶傳奇。Patrick Rumlar更可稱之為摩瑟水晶的「代言人」。

▲國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表的情深義重，特別在高雄萬豪酒店舉辦歡送會。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
▲國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表的情深義重，特別在高雄萬豪酒店舉辦歡送會。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）
熱情率真的Patrick Rumlar代表，跟台灣南部的感情特別深厚。他不但每年南下參加國裕摩瑟之友的晚宴活動，以及2021年在屏東舉辦《2021捷克在屏東》的藝文饗宴活動。離台前夕，更特地撥冗到高雄，跟南部捷克摩瑟水晶的收藏家們一一辭別。結束台灣工作之後，他將返國擔任捷克外交部亞太事務處長。

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