捷克駐台代表任期屆滿將返國　企業辦歡送會祝友誼長存

去年全球疫苗供不應求之際，捷克政府伸出援手贈予我國的3萬劑莫德納疫苗，給予國内疫情防治極大幫助。而當時的捷克駐台代表帕特里克‧羅姆拉爾先生，在台任職四年，任期將於今年8月屆滿，國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表的情深義重，29日特別在高雄萬豪酒店舉辦一場歡送會，留下這段友誼長存的幸福回憶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲捷克駐台代表任期屆滿將返國，特地撥冗到高雄，跟南部捷克摩瑟水晶的收藏家們一一辭別（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）國裕精品執行董事欒慎寰表示， Patrick Rumlar在台灣疫情最嚴峻的時刻，積極促成捷克政府適時伸出援手，捐贈疫苗給台灣。而歷任捷克駐台代表，皆因國裕代理摩瑟水晶而結緣。每位代表都以享有「國王水晶 水晶王國」美譽的摩瑟水晶為傲，不只是因為摩瑟水晶是捷克的國寶，更因為摩瑟水晶追求極致的瑰麗藝術精髓和文化底蘊，堪稱全球水晶藝術界的典範。為此，他們總是充滿熱情滔滔不絕的與他人分享摩瑟水晶傳奇。Patrick Rumlar更可稱之為摩瑟水晶的「代言人」。▲國裕公司為感謝Patrick Rumlar代表的情深義重，特別在高雄萬豪酒店舉辦歡送會。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.29）熱情率真的Patrick Rumlar代表，跟台灣南部的感情特別深厚。他不但每年南下參加國裕摩瑟之友的晚宴活動，以及2021年在屏東舉辦《2021捷克在屏東》的藝文饗宴活動。離台前夕，更特地撥冗到高雄，跟南部捷克摩瑟水晶的收藏家們一一辭別。結束台灣工作之後，他將返國擔任捷克外交部亞太事務處長。樂高90歲生日！今夏最不容錯過的「城市樂園」降落夢時代萌經濟發威 漢來賣萌！推三麗鷗主題房 八大明星一次看原愛國婦人會館重啟 首展「美力年代」渡邊直美跨海參展ㄧ手掌握美食大小事 漢來美食專屬APP「來美食」上線