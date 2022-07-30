內幕／蔡英文挺林智堅！綠設防火牆　暫緩「北台灣連線」

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該人士也說，「換堅」耗費的時間、精力、資源都相當可觀，不是說喊一喊就好，「怎麼不想想朱立倫換柱的前例」。另黨內有一派建議，林智堅登記參選的時候不要填碩士學歷應可解套，他也反對並坦言，「這並不是一個好的方法，有人質疑抹黑我，我就放棄，這任誰也不會接受」。
派系人士則表示，看過林智堅論文後，大家心知肚明，心裡都有一把尺，民進黨內上至蔡英文選擇力挺林智堅，那就要負起完全的責任。「林智堅現在都在講大方向、大原則，確實他講的也沒錯，但魔鬼藏在細節裡，還是要等9月台大審查結果出來」。
該人士亦不認同「登記時把學位拿掉」，他表示，如果能一開始做不就好了，現在已經錯過最好時機，「沒有意義」。
另名派系人士則說，無論黨內外，有部分人士認為林智堅的論文恐造成「一屍五命」，連動北北基桃竹，「太誇張啦，會受影響的還是桃竹而已」，不過他也坦言，民進黨持續下修選戰標準，「只要陳時中拿下台北就是贏」。
北部縣市競選團隊幹部表示，2018年縣市長選舉時，包含林智堅在內的新北、桃園、基隆、新竹市首長候選人組成「會做事連線」聯合競選，最後收到不錯的效果，本來此次黨中央與北部幾個縣市打造「如法炮製」，但現在林智堅暫陷泥淖，未免外溢到其他縣市，相關計畫將會往後延，甚至改變策略。
黨內高層也坦言，合體計畫可能暫緩，但各參選人的關係仍緊密，也依舊是命運共同體。像近來台北陳時中就有說，其與林智堅是「同一艘船的人」，即便沒有同台，綠營定調力挺林智堅的策略明確。
黨內重要文宣人士則說，現在才剛要8月，但黨內文宣的規畫其實都已經在構思10月，甚至是選前的事了，林智堅的風波確實讓一些原有的規劃要往後延，不過好險文宣群都有超前佈署，都有替代方案不會開天窗。
該人士也分析，現在林智堅的效應在桃園影響並不大，更遑論其他縣市，但相關計畫仍要改變，是因為還是需要築起防火牆，「未雨綢繆本來就很正常」。
知情人士則表示，黨中央跟林智堅競辦的訊息流通交換很緊密，另外林智堅競辦及委任律師黃帝穎的記者會都搬到黨中央開，中央地方團隊共同危機處理，「怎麼可能要『換堅』？這不合邏輯」
該人士也透露，日前林智堅進到官邸與蔡英文報告，就是繼續解釋清楚，「蔡英文基本上蠻相信林智堅的」，同樣與會的鄭文燦更直指，「這就是政敵的政治操作罷了」，現在就是力挺林智堅，持續以證據說明就是。
桃園地方人士則表示，在基層還真的沒有「換堅」的說法，這種說法就是從台北看天下、從台北傳來的；北部某縣市的選舉團隊成員也說，目前並沒有感受到基層的反彈，不覺得桃園的論文事件有影響到自己所在的城市。
桃園綠營組織人士則表示，林智堅行程依舊滿檔，林自己跟議員每個禮拜都排了好幾場見面會，「議員每天在地方，是最敏感的，如果真的有不受歡迎的情況，行程馬上就取消或往後延 了，怎麼可能在這時候辦？」，林智堅的場子熱，很多都爆場，只要到地方走一走就知道了，這是騙不了人的，根本完全沒有這個聲音。