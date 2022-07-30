新竹舊城復興！沈慧虹提青創勇氣金 40歲青年每月發2萬
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（30）日至舊城區青創店家「早點出發」貝果專賣店，宣布「青創勇氣金」政策，未來將每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍，約2萬多元。沈慧虹說，要做青年最大的靠山，青年願意返鄉安居，樂業就交給她來幫忙，讓青年無後顧之憂在新竹「安居樂業」、創造無限的可能。
沈慧虹今日參訪「早點出發」，店老闆童勇龍向沈慧虹逐一介紹「十萬伏特」司康、「神戶」貝果等商品。童勇龍表示，他是土生土長的新竹人，從小住在舊城區，2018年開始從餐車做起，今年春天在大同路上開始經營「早點出發」，在這過程中，他騎著餐車慢慢貼近新竹這塊土地，也接觸更多新竹在地人，現在開了這家店面，透過與在地青年店家合作、串連，希望能讓從小生長的舊城區恢復光彩。
沈慧虹說，上個禮拜宣布推動「東門町造市計畫」，這個禮拜發布「特色街區風貌計畫」，昨天也舉辦大成街客廳會，與青年店家討論青年創業議題，「活絡舊城區」是政府、店家、在地青年一致的目標，也是共同的願景，而政府應該要盡最大的努力，提出各項可落實的政策，達到舊城再生的目標。
「人是所有政策的核心」，沈慧虹表示，童勇龍致力推廣舊城區，青年為故鄉貢獻的心意令人動容，她今天提出「青創勇氣金」，未來將針對40歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍約2萬多元的「青創勇氣金」，幫年輕人加油，讓青年勇敢做夢，希望大家一起努力，讓舊城復興。
新竹市議員陳建名、劉康彥、施乃如、市議員參選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹也出席青創政策記者會，共同交流討論青年創業議題。