耳聾狗與爺爺因疫情分離！1年後相見秒認出：我好想你喔
澳洲牧羊犬「比西（Bitsy）」與主人海登（Hadyen）一同離開故鄉搬往美國科羅拉多州的普韋布洛，這意味著得遠離牠最愛的爺爺史蒂夫（Steve），幸虧現今交通便捷，史蒂夫會在固定時間登門，足以緩解比西思念爺爺的心情，可完美的一切在新冠病毒COVID-19出現後被擊碎，因疫情緣故，史蒂夫有長達一年的時間不能來拜訪。
史蒂夫是名急診內科醫生，疫情大爆發後，他意識到這樣外出不安全，但他並非單純害怕自己染疫，而是身為醫師的他每一天、每一刻都在治療感染者，擔心一個不甚將病毒傳染給女兒或其他人，所以到去年2021年3月之前，史蒂夫已有約一年半的時間沒見到女兒海登和比西。
史蒂夫後續見確診人數下降，自己也接種完全套疫苗才安心驅車拜訪。當久違的爺爺邊呼喊名子邊走近時，耳聾的比西沒有意識到他的存在，直到風將這股熟悉的味道送至鼻腔，牠才像被點亮一般認出久別的爺爺，立即快樂、興奮地衝到史蒂夫面前撒嬌，一邊跳，一邊尖叫著，彷彿在用全力訴說自己的思念。
海登認為比西是一隻很特別的狗狗，父親也是一個很棒的人，能與眾人分享他們感人的重逢是一種榮幸，並表示疫情期間的生活異常艱難，非常感謝創造疫苗的科學家們不懈的努力，也希望民眾能給像她父親那般的醫療從業人員一些鼓勵，共同度過難關。影片請點此連結。（編輯：李惠婷）