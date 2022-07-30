以綠能帶動養殖業升級　經濟部號召業者加入漁電共生

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中央在高雄市已劃設漁電共生專區面積達3308公頃，在近日舉辦的「漁電共生推動政策說明會」中，透過中央與地方政府攜手合作，集結中央部會包含農委會、內政部、經濟部相關業務負責人以及地方政府來解說政策與推動機制，同時還有養殖業者見證案場實績以及光電業者分享建置轉型案例。
沈榮津於「漁電共生推動政策說明會」致詞時表示，漁電共生以土地既有用途結合太陽光電設置，兼顧養殖漁業與綠能發展，將可善用綠能資源帶動漁業朝向自動化、智慧化升級，既可加速擴增光電綠能發展，也能強化台灣的養殖競爭力，是推動太陽光電的主力目標之一，並以2025年設置4.4GW為推動目標。
為減緩氣候變遷的衝擊及呼應全球淨零趨勢，台灣在今年3月底提出「2050淨零排放路徑」，其中能源轉型將擴大再生能源設置，最終布建超過60%發電占比，同時將優先建置技術已臻成熟的太陽光電，到2025年累計設置20GW。
經濟部指出，高雄日照量充足，年日照時數高達2,100小時以上，是發展太陽光電的極佳場域，推動實施「漁電共生」以來，已投入開發業者合計已超過207MW，近日參觀的凱亞養殖場，總面積約7.2公頃，包含室內魚塭與室外養殖，養殖物種多元包含虱目魚、烏魚、鱸魚、午仔魚、黃金鯧及白蝦等，且全面投入生產履歷認證，創辦人鄭志強更獲得110年度產銷履歷達人殊榮。
經濟部號召養殖業者共同加入「漁電共生」計畫，既可共享發電利潤，也能提升平均漁獲量，真正實現了「漁幫電、電幫漁」的經濟效益。
現場也透過光電業者擺設攤位媒合洽談，提供有意願的漁民深入了解建置漁電共生的優勢。沈榮津期望，漁電共生養殖模式達成三贏局面，能夠「確保漁業生產」、「保障漁民權益」及「推動能源轉型」，期待未來有更多業者願意一起投入，共創台灣養殖漁業與綠能的永續發展。