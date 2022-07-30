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炎亞綸突喊「差不多要從政了」　唐綺陽附和：跟你拚一拚

▲政壇新女力黃瀞瑩、黃捷（中、右2）同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的節目。（圖／公視提供）
▲政壇新女力黃瀞瑩、黃捷（中、右2）同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的節目。（圖／公視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-30 17:52:43

公視《36題愛上你》邀來在社群網路擁高聲量的高雄市議員黃捷與前北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩上節目，讓主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）一來一往跟著聊起從政大夢。唐綺陽節目上說黃捷、黃瀞瑩「兩位顏值都很高」，對自己顏值同樣引以為傲的炎亞綸接話表示「那我大概差不多要從政了」，唐綺陽笑回「我也要跟你拚一拚！」

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炎亞綸說「顏值越高、地位越高」，沒想到Sandy跟著答腔「那我覺得你大概八百年前就應該要當總統了吧？」引現場參加節目的「炎粉」拍手叫好；但唐綺陽不表贊同，還說「可是這並沒有反映在當今政壇」，膽大包天的炎亞綸立刻說「也是，我們的行政院長是沒有頭髮的」，讓Sandy嚇出一身冷汗直呼「不要這樣啦！」表示很多候選人都沒有頭髮，也都很優秀。

▲政壇新女力黃瀞瑩、黃捷（中、右2）同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的《36題愛上你》。（圖／公視提供）
▲政壇新女力黃瀞瑩、黃捷（中、右2）同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的《36題愛上你》。（圖／公視提供）
黃捷、黃瀞瑩頗受媒體與大眾關注，唐綺陽在《36題》節目上說她們倆網路聲量「跟明星是沒有兩樣的」，炎亞綸冷不防說「她們開直播搞不好比唐老師還高」，引唐綺陽怒視炎亞綸，還按著他的肩表示「這樣說來，我也要從政跟你拚一拚了！」炎亞綸笑回「OK、OK！」

▲《36題愛上你》主持人炎亞綸（左）一句話惹惱唐綺陽（中），右為主持人吳姍儒。（圖／公視提供）
▲《36題愛上你》主持人炎亞綸（左）一句話惹惱唐綺陽（中），右為主持人吳姍儒。（圖／公視提供）
Sandy先幫炎亞綸緩頰說「我覺得你不要得罪我們自己的搭檔比較好」，沒想到緊接著補刀說「老師，可是從政要看顏值...」此舉又讓唐綺陽張口瞠目！反應很快的Sandy馬上說「所以妳這樣會馬上就當總統」，讓唐綺陽哈哈大笑，戲稱自己「太有份量了」，三人一來一往，令現場觀眾笑翻。

雖於嚴肅的政治殿堂工作，黃捷、黃瀞瑩在節目上各自吐露私下生活輕鬆一面，還在學生時期都曾是「追星族」。黃瀞瑩表示，過去曾非常迷台灣偶像男團「5566」，她還透露說「那時候最喜歡協志哥、從行腳節目就開始看」，也存零用錢買偶像的專輯。黃捷則曾是《超級星光大道》每週忠實觀眾，追過「星光幫」好一陣子，她說「從第一屆到第三屆都有看」，還形容「那是我的精神糧食」。

兩位政壇新女力的訪談將於明（7/31）晚9時，公視首播。Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚間10時跟播上架；隔週一晚間9時「公視＋」上架。（編輯：楊穎軒）

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