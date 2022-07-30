炎亞綸突喊「差不多要從政了」　唐綺陽附和：跟你拚一拚

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黃捷、黃瀞瑩頗受媒體與大眾關注，唐綺陽在《36題》節目上說她們倆網路聲量「跟明星是沒有兩樣的」，炎亞綸冷不防說「她們開直播搞不好比唐老師還高」，引唐綺陽怒視炎亞綸，還按著他的肩表示「這樣說來，我也要從政跟你拚一拚了！」炎亞綸笑回「OK、OK！」
Sandy先幫炎亞綸緩頰說「我覺得你不要得罪我們自己的搭檔比較好」，沒想到緊接著補刀說「老師，可是從政要看顏值...」此舉又讓唐綺陽張口瞠目！反應很快的Sandy馬上說「所以妳這樣會馬上就當總統」，讓唐綺陽哈哈大笑，戲稱自己「太有份量了」，三人一來一往，令現場觀眾笑翻。
雖於嚴肅的政治殿堂工作，黃捷、黃瀞瑩在節目上各自吐露私下生活輕鬆一面，還在學生時期都曾是「追星族」。黃瀞瑩表示，過去曾非常迷台灣偶像男團「5566」，她還透露說「那時候最喜歡協志哥、從行腳節目就開始看」，也存零用錢買偶像的專輯。黃捷則曾是《超級星光大道》每週忠實觀眾，追過「星光幫」好一陣子，她說「從第一屆到第三屆都有看」，還形容「那是我的精神糧食」。
兩位政壇新女力的訪談將於明（7/31）晚9時，公視首播。Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚間10時跟播上架；隔週一晚間9時「公視＋」上架。（編輯：楊穎軒）