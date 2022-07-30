高球／超神奇逆轉秀!　洪玉霖後9洞拉尾盤奪冠

2022綠林慈善盃女子公開賽今進行最終回合，紐西蘭籍台裔選手洪玉霖上演逆轉秀，抓四鳥一柏忌，打出三天來全場最低桿的69桿，以三回合總桿高於標準桿兩桿的218桿，超越原領先她六桿的姚宣榆，並以三桿勝差抱走冠軍盃，贏得冠軍獎金60萬元，這是也她職業生涯第三冠。





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