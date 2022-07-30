高球／超神奇逆轉秀!　洪玉霖後9洞拉尾盤奪冠

2022綠林慈善盃女子公開賽今進行最終回合，紐西蘭籍台裔選手洪玉霖上演逆轉秀，抓四鳥一柏忌，打出三天來全場最低桿的69桿，以三回合總桿高於標準桿兩桿的218桿，超越原領先她六桿的姚宣榆，並以三桿勝差抱走冠軍盃，贏得冠軍獎金60萬元，這是也她職業生涯第三冠。
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領先前兩回合的旅日女將姚宣榆今日狀況不佳，尤其後九洞打42桿，前九洞36桿，最後交出78桿，以三回合總桿高於標準桿五桿的221桿，繼上屆再度名列亞軍，獲得獎金30萬6千元。梁宜羚打出74桿，以三回合223桿，獲得第三名及獎金184,500元。
洪玉霖今天以落後姚宣榆六桿出發，前九洞姚宣榆全打帕36桿，洪玉霖二鳥一柏忌35桿，仍然還落後五桿，後九洞姚宣榆接連在第10丶11及13洞都吞下柏忌後，洪玉霖只落後兩桿，隨後洪在第14及15兩洞連抓二鳥後，追平姚宣榆，第16洞姚宣榆的切桿與推桿都出現失誤，再吞柏忌，洪玉霖即超越領先一桿，第18洞姚宣榆開球偏右，第二桿撞樹落在樹下，第四桿才打上果嶺，兩推進洞苦吞「雙柏忌」，而洪玉霖最後三洞鐵桿與推桿合力建功，都打帕收場，最後倒贏姚宣榆三桿逆轉搶冠。
洪玉霖說，她賽前沒想到會贏，雖然第16洞結束，她已超越領先姚宣榆一桿了，不過她並沒有去想成績，直打到最後一洞最後一桿，推桿進洞後，她才意識到獲勝，「當時腦袋一片空白，後來遭到朋友潑水慶賀，十分開心！」
她是高雄人，小時隨父母移民紐西蘭，原本跟著姐姐一起練桌球，但是她喜歡在戶外的運動，於是在姐姐的韓籍桌球教練的帶領下接觸了高爾夫，九歲開始學高球，一路走來，小學與中學往返在台紐間比賽，後來就讀紐西蘭梅西大學（Massey University）日文系，2019年底轉職業，其後多在台打TLPGA台巡賽，目前她還是大四學生，「最後一學期了！希望能順利畢業！」
她說近一年來自覺在心態想法及推桿動作上都有成長，例如以前比賽期間心裡會有些害怕，自從去年贏過兩冠後，今年參賽比較不會畏懼，尤其是今天爸爸特別自高雄北上來為她加油，還有許多朋友也到場為她加油，「十分開心，感覺不是我一個人在打比賽，而且更能享受那種緊張刺激的比賽氛圍。」
她提及，其實今天在第一洞四桿洞打出帕，是她覺得最幸運也是今日表現最好的一洞，她開球偏了，第二桿打過去，距旗洞87碼，第三桿又切短了，距洞28碼，但是最後切桿直接進洞打帕，她覺得是一個好的開始，第二洞又推進一記30呎長推小鳥，也十分高興，其後打得很順暢也追得很刺激。
她在這場比賽的推桿也越推越厲害，她說最近修正自己的推桿動作，手腕與身體盡量不要移動，見到效果，首回合不盡理想32推，第二回合29推，最後一回合27推，也是獲勝原因。