TRASH上台前遇險！升降台當機沒同步　嚇壞全場　

TRASH 今（30）日、明（31）日一連兩天在台北流行音樂中心舉辦出道13年來的首次大型演唱會「Holy Trip! 精神時光屋」。團員魁剛透露，在正式演出前發生小意外，升降台因為沒有同步，導致台上的鼓都翻倒，幸好沒有人受傷。
TRASH一開場以歌曲《家》，為演唱會揭開序幕，歡迎觀眾們回到屬於彼此的「家」，更激動喊道：「今晚要把北流屋底給掀了！」緊接著舞台上呈現烈火預告著將進入演出高潮，帶來一連串快歌，包含《火星的班機》、《Kiss》、《精神時光屋》等曲。演唱會接近尾聲，TRASH更流露他們感性的一面，分別闡述心中對於「愛」的詮釋，更丟出驚喜彩蛋，當準備演出《終究還是因為愛 REMIX》時，參與這首歌的「愛愛戰隊」成員們，李浩瑋、PIZZALI、陳忻玥、G5SH無預警首次全員到齊，令台下的觀眾們感動不已。
TRASH也各自分享首度登上大型專場舞台的心得，主唱阿夜率先說道：「從準備《Holy Trip!》專輯就期待這場演唱會，整整一年的時間，中間經歷了好多次疫情，只能說，這一刻終於來了！」而一向演出家人都會到場觀看的阿夜，這次除了媽媽跟姐姐都到場支持，阿夜也不忘替在天堂的父親安迪留下固定一席；貝斯手博文則透露：「彩排時看到舞台就覺得很猛了，特別感謝所有的工作夥伴。」而鼓手魁剛則提到正式演出前發生的小插曲，他提到在彩排前一度遇到試過好幾遍沒問題的升降台，突然因為沒有同步，導致台上的鼓翻倒，所幸一切有驚無險，他也分享當下有嚇到不過好險人沒受傷，也相當體諒舞台人員們的辛苦，稱讚團隊都專業又厲害，彩排根本不用什麼調整。