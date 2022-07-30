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U12／7局追3分！中華隊仍不敵委內瑞拉

▲U12世界少棒錦標賽中華隊。（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-30 21:44:30

U12世界少棒錦標賽今天由中華隊出戰委內瑞拉，6局打完兩隊以5:5戰平，7局延長賽，委國單局攻下5分大局，不過中華隊反攻無力，最終以8:10落敗。

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中華隊昨天一路落後，直到6局下靠著陳恩擊出再見安打，單局攻下3分，才以4:3逆轉擊敗巴拿馬。

這場中華左投高品瀚先發，1局下，莊博淵獲得保送，委內瑞拉守備發生失誤，加上投手2次投手犯規，讓中華隊先攻下1分。

委內瑞拉先發左投貝坦古特(Angel Betancourt)投2局失1分退場，台灣隊長陳恩先敲二壘打，吳聖智再擊出適時安打，並盜上二壘，歐子喬擊出內野安打，中華隊一度取得2:0領先。

沒想到4局上，委內瑞拉4棒Jose Ramos安打，7棒David Vabalas轟出右外野反方向2分砲，一棒追平比數，中華隊5局上換上歐子喬中繼，加上Salomon Millan轟出3分砲，以5:2逆轉。

中華隊則是5局下反攻，陳恩靠觸身球上壘，莊博淵靠失誤上壘，高品瀚先擊出1分打點安打，歐子喬擊出投手前滾地球，委內瑞拉投手記錯出局數，讓中華隊再追回1分。

6局下中華隊想再複製昨天的逆轉戲碼，結果滿壘由「逆襲王子」莊博淵獲保送，順利追平比數，可惜高品瀚仍敲出飛球出局，兩隊進入延長賽。

7局延長賽委內瑞拉一口氣攻下5分大局，原本中華隊看來無望，但7局下歐子喬先被觸身球，滿壘狀況下，來自東園國小的鄭文哲代打敲出野手選擇，二壘手發生失誤，讓中華隊先追2分。

台南立人國小的柯梓翔上場打擊，結果委國又發生傳球失誤，讓中華隊又兵不血刃拿下1分，可惜最後「台灣隊長」陳恩擊出內野滾地球出局，也讓中華隊以2分差落敗。

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