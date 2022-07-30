黃偉哲、黃捷同台組CP 現身殭屍展使出「捷之呼吸」
南美館殭屍展首場cosplay&午夜場於今（30）日舉行開幕式，台南市長黃偉哲與高雄市議員黃捷首度同台，以「黃氏兄妹檔」組成鬼滅之刃「鬼殺隊」CP，扮成人氣角色「竈門炭治郎」及「栗花落香奈乎」亮相，現場更大擺「Jojo立」pose，網友直呼「快來抓我」！
台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」展，自展出以來即話題不斷，因展出期間橫跨農曆七月，讓眾多網友在台南市長黃偉哲臉書敲碗，希望有午夜場與cosplay的場次，增加驚悚與趣味性，因此在南市府與館方的合作協力下，增加三場「鬼門開」與「中元節」、「鬼門關」的隔日共三時段的Cosplay午夜專場，首場於今（30）日舉行開幕式。
除了議員黃捷，黃偉哲市長也邀請ICU醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、麻的法課 - 邱豑慶醫師、史佳霖喬韓森、杜承哲醫師、鄉民女神 qn 黃瓊慧、數位貂蟬四叉貓、皮筋兒 Journey及台灣帝雉等多位網路KOL，一起嗨翻現場！
黃捷表示，先前就十分期待亞洲的地獄與幽魂展，非常適合台南這個「眾神之城」，這次也特別打扮成「鬼滅」中最喜歡的角色「香奈乎」，使出「捷之呼吸」，用行動支持國際展覽，也期待有更多的文化盛典能在南台灣綻放。