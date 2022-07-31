理科先生控前妻駭進IG帳戶 發文1小時又打臉「是誤會」
「理科先生」John去年和前妻「理科太太」（陳映彤）離婚，結束5年婚姻，不諳中文的他，面對媒體沒多說話，最近卻展開大反撲，6月控訴女方冷暴力等多種罪狀，昨（30）日晚上突發文控訴理科太太駭進他的IG帳戶，偷看他與網友的私人通訊內容，驚訝表示「做夢也沒想到會發生這種事」。結果發文1小時，他又自打臉說是誤會！
理科先生曾控訴，被憂鬱症纏身，情緒容易波動，前妻希望他關掉帳戶，避免有不好影響，所以在離婚打官司期間，他擔心IG帳號被關閉，又創立備用帳號。但從前妻交給法院的相關文件，他質疑自己與網友私密對話被閱讀，因此懷著沉痛心情向網友表示，「我的前妻數月前駭了我的IG帳戶」，盼望沒有人因此受到傷害。他透露內心不安，認為理科太太一直在閱讀自己在IG上的私密通信。
不過，「駭入」這個控訴相當嚴重，理科先生沒有台灣友人幫忙校正文章，使用Google翻譯無法全然表達他的意見，發文1小時後，他又自打臉澄清，並非指控理科太太駭進帳戶，而是「有一個我不知道的舊管理員訪問權限。我的信息就是這樣被閱讀的。對於任何誤解，我深表歉意」，對於未察明真相即發文的舉動，願意向外界道歉，但反覆態度讓他在此事站不住腳，網友則勸他以家人的權益為重，不要平白造成雙方誤會。