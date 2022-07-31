足球／卯力西歐梅開二度 桃園國際四顆進球奪勝

台灣乙級足球聯賽第一循環第六輪，桃園國際出戰PlayOne，積分榜上兩隊只差三分，贏下這場比賽就有可能帶來不同的排名變化。最終桃園國際靠著陳逸安、Alexsandro各一顆進球及卯力西歐梅開二度，以4：0收下勝利，排名有望再推進。





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