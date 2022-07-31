足球／卯力西歐梅開二度 桃園國際四顆進球奪勝

台灣乙級足球聯賽第一循環第六輪，桃園國際出戰PlayOne，積分榜上兩隊只差三分，贏下這場比賽就有可能帶來不同的排名變化。最終桃園國際靠著陳逸安、Alexsandro各一顆進球及卯力西歐梅開二度，以4：0收下勝利，排名有望再推進。
我是廣告 請繼續往下閱讀
帶著三球領先的桃園國際，還是積極進攻，不過PlayOne門將彭翊愷捍衛禁區，屢屢擋下攻勢，可惜還是敵不過卯力西歐的火力，再一次被破門。即使桃園國際幾乎大勢底定，總教練Oliver仍持續在場邊提醒球員，他笑說：「誰都會想要更多進球，尤其現在聯賽隊跟隊之間的競爭越來越強，不到最後不會知道結果，我們要盡可能地去進球。」
能贏下這場勝利，Oliver認為球員有很大的進步，在轉換攻擊上也都投入百分之百的力量，相當滿意他們的表現。不過他提到，PlayOne韌性很強，「賽前就透過影片準備非常充足，今天也有成功打出我們計劃中的戰術。」
Oliver也表示，從2003年與友人一起創立國際俱樂部後，一直到現在的桃園國際足球隊，他都很希望透過足球這項運動去幫助大家成為更好的人，不只是球技上增進球員解讀戰術的能力，也會教他們關於人生的道理，「就像如果在場上絆倒對手，你沒有去扶他，那是不是在場外也會做類似這樣的事，這就是我們想傳達給球員的觀念，『好的人才能踢出好的足球』
另外三場賽事，台北展逸對戰MARS靠著多點開花以8:1大勝，璉紅台體對戰久違的高雄FC也以7:0大比分取勝，而巴瑟今日以5:2爆冷擊敗S.F.I終於取得賽季的首勝。