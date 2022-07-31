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雨彈炸5縣市！季風環流、午後對流防雨　2區一級淹水警戒

▲雨彈炸5縣市！氣象局針對雲林以南5縣市發布大雨特報。（圖/NOWnews影像中心）
▲雨彈炸5縣市！氣象局針對雲林以南5縣市發布大雨特報。（圖/NOWnews影像中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-31 07:04:19

中央氣象局表示，今（31）日低壓帶接近，中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率，清晨北部地區亦有局部短暫陣雨。

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受對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨影響，氣象局清晨針對雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，另水利署也對雲林縣水林鄉、嘉義縣六腳鄉發布「一級淹水警戒」，大雷雨警示區分別為雲林縣北港鎮、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉以及嘉義縣朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、鹿草鄉。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明兩天台灣在「季風環流」西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。

颱風動態方面，吳德榮說，「桑達」轉北，明日減弱消失，根據最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬31日20時850百帕風場圖顯示，「桑達」將逐漸脫離「季風環流」(monsoon gyre)，並逐漸減弱消散；「季風環流」東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；「季風環流」西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，週四前「季風環流」漸減弱，但仍將依序向西通過台灣，帶來逐日略有差異的不穩定天氣。

吳德榮說，週二「季風環流」向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。週三、四原「季風環流」殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢。週五、六台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。（編輯：林莞茜）

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