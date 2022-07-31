雨彈炸5縣市！季風環流、午後對流防雨　2區一級淹水警戒

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明兩天台灣在「季風環流」西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。
颱風動態方面，吳德榮說，「桑達」轉北，明日減弱消失，根據最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬31日20時850百帕風場圖顯示，「桑達」將逐漸脫離「季風環流」(monsoon gyre)，並逐漸減弱消散；「季風環流」東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；「季風環流」西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，週四前「季風環流」漸減弱，但仍將依序向西通過台灣，帶來逐日略有差異的不穩定天氣。
吳德榮說，週二「季風環流」向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。週三、四原「季風環流」殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢。週五、六台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。（編輯：林莞茜）