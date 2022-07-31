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瓜地馬拉總統隨從遇襲　槍手與軍方交火總統無恙

▲瓜地馬拉總統賈麥岱視察過程中隨從遇襲，所幸賈麥岱當時人不在現場，沒有受傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓜地馬拉總統賈麥岱視察過程中隨從遇襲，所幸賈麥岱當時人不在現場，沒有受傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-07-31 10:38:33

（中央社瓜地馬拉市30日綜合外電報導）瓜地馬拉軍方發言人說，軍方今天與數名試圖駕車接近總統賈麥岱隨行人員的槍手交火，所幸賈麥岱當時人不在現場，沒有受傷。

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路透社報導，發言人說，總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）訪視距離首都瓜地馬拉市約300公里的維維特南戈（Huehuetenango）地區期間，軍方在一處保護總統代表團的檢查哨附近，攔下一輛駛近的汽車。

車上的乘員朝軍方人員開火，軍方隨即反擊。當時，賈麥岱人在距離事發現場2公里外的地方。

發言人說，在衝突中受傷的其中一名槍手據信是墨西哥人，正在接受治療。

其他人駕車逃往距離這座小鎮約80公里的墨西哥邊境。

發言人說，至少4名據信是瓜地馬拉籍的槍手後來被墨西哥軍方羈押。當局在墨西哥邊境還發現一個可攜式無線電和一枚步槍用榴彈。

墨西哥國防部長的媒體代表並未立即回應置評要求。

賈麥岱未對這起事件發表評論。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110731

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