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「鬼畫符」哪張最吸引你？神準測出農曆七月如何壓壓驚

▲農曆七月到了，人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，日前分享「一張符讓你現出原形」的鬼畫符心理測驗，看看最近的內心，該如何給自己壓壓驚？（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲農曆七月到了，人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，日前分享「一張符讓你現出原形」的鬼畫符心理測驗，看看最近的內心，該如何給自己壓壓驚？（圖／黑眼包[email protected]提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-31 11:30:29

農曆七月到了，內心總是惶惶不安、心神不寧嗎？人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，日前分享一則「一張符讓你現出原形」的鬼畫符心理測驗，請先深呼吸，再選出一張符最吸引你的符，看看最近的內心，該如何給自己壓壓驚？

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▲請先深呼吸，再選出一張符最吸引你的福，看看最近的內心，該如何給自己壓壓驚？（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲請先深呼吸，再選出一張符最吸引你的福，看看最近的內心，該如何給自己壓壓驚？（圖／黑眼包[email protected]提供）
1、沒有目標感的你，需要重新回魂。

目前的你，像是一部多頭馬車，注意力分散、無法專心在一個目標上。手上總是有很多事情同步進行，有很多需要完成的事、也有很多想做的事，但卻很少真正完成任何其中一項。你需要靜下心來，學習衡量事物的輕重緩急，並且想想最核心的問題是什麼？想想到底什麼對你來說才是最重要的？真正安靜下來，答案才能清楚浮現，有了答案，就全力以赴吧 !

2、你正踏著穩定的步伐前進著。

你正處於自己的中心，不偏不倚，安然行走在自己的道路上。你像大樹一樣穩穩扎根於大地，順應著自然，你知道自己是誰，你知道自己為何而來，也知道一切都會有最好的安排，而你的信任會引領你到達該去的地方。這是你一直以來努力的成果，你學習到如何順應著生命之流，臣服於生命的安排，整個存在都在為你歡呼。

3、一邊摸索一邊小心前進，你只需要更相信自己。

有時候心理有很多的不確定，你不確定自己做的對或不對，你擔心犯錯、擔心錯過了什麼，你希望有些指引，或許是從神那裡聽到，或許是從某個神靈代言人的嘴巴說出來，你希望有神蹟出現，即使你心中已經有答案，你還是寧可相信別人，要知道，把自己的力量交出去會使你與真實的自我分離，這是真正的走火入魔。請回到內心，安住在自己的身體裡，去相信，去探索，你的力量便會重新再長出來。

4、表面上風平浪靜，但其實正在經歷一場轉變。

你知道自己該改變了，在這個轉變的階段，身心會有場大淨化，身體的廢物和不健康的人際連結會陸續被排出，是該放手了，你需要做的是不執著於任何舊有事物，這樣才有空間讓新的能量、新的人事物進到你的生命裡，這一場必然的歷程，不需要過度擔心，去接受一切，會使這個轉變更順利的發生。

5、偶爾抬頭看看天空，你會發現自己被光明照耀著。

勇敢大膽前進的你，無所畏懼，你堅信自己的力量，覺得自己可以解決很多事，因為你的腦袋很聰明。「理性和邏輯分析」固然有用，但更多時候打開心去「感受」去擴張你的覺知，才可以發揮更多的作用，讓你可以連結更大的力量，天使和你的靈性夥伴想跟你說：「請感受我們的存在吧～我們可是很厲害的喔～和我們一同合作會使你更貼近自己的靈魂喔～」。

6、引領他人是你可以給這個世界的禮物

你有很大的力量可以影響周圍的人，不要害怕與人分享。帶著覺知說出的每一句話，都能在他人心中種下一顆光明的種子，或許只是跟朋友聊聊天，跟陌生人輕鬆交談，把你的善意傳播出去，自然地做就好，不需要特意學習療癒他人，只要專注在提升自己的頻率，只是單純存在著就能影響別人，是的，你有這樣的能力。


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