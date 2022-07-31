台股月線翻紅　法人：先以反彈視之、仍需留意基本面訊息

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安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期來看，台股確實是有機會随美股反彈，但需要留意的是，台股第三季的基本面實際上仍存有雜音，預期庫存調整等面臨的修正壓力，還在隨企業財報和展望陸續揭曉中。
蕭惠中表示，由於產業環境還是存有諸多變數，而且是一個環節扣著一個環節；根據目前相關訊息來看，並無法判定市場開始回升、僅能先以反彈視之，因此仍是比較中性看待後市，接下來，還是需要持續留意基本面的各種訊息。
回到基本面，在電子股方面，蕭惠中提到，預估市場將反覆消化包括消費下滑、庫存增加、客戶砍單、廠商稼動率下滑、殺價競爭等一連串利空測試；另一方面，由於市場也開始關注明年企業獲利狀況，因此操作上仍偏向有題材的個股選擇。
在金融與非金電族群部分，蕭惠中說，雖仍有因升息淨利差擴大與供應商大者恆大競爭優勢，但總體消費力道下滑、通膨壓力仍大，獲利勢必受到影響，加上升息劇烈，獲利與評價面臨雙雙下修的壓力。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，「我們中性看待這進行中的修正，但持續尋找股價落後、評價相對便宜、價值浮現、長期趨勢受惠標的。」電子股部份，將持續聚焦例如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等；非電族群關注能持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司。