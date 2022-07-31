COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不滿被分手！男怒衝前女友家狂轟3槍　警方逮人畫面曝光

▲新莊男子不滿被分手，帶著鐵鎚、瓦斯槍衝到前女友住家開槍示威。（圖／翻攝畫面）
▲新莊男子不滿被分手，帶著鐵鎚、瓦斯槍衝到前女友住家開槍示威。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-07-31 10:32:12

一名47歲黃姓男子，疑因不滿42歲蘇姓女友上月提出分手，心有不甘，因此在今（31）日凌晨2時許，隻身跑到女方家人位在新北市新莊區民樂街住宅，因未見到蘇女，憤而持瓦斯槍朝屋內開3槍，再駕駛自小客車逃逸，幸現場無人受傷，女方家屬嚇得趕緊報警。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方接獲通報後，立即成立專案小組追緝犯嫌，經連夜調閱監視器比對分析，由偵查隊長徐子胤帶同警力，在桃園市龜山區興華一街一棟民宅中，逮捕黃嫌到案，並查扣瓦斯槍1支、瓦斯鋼瓶1包、偽造車牌2面等証物，全案依恐嚇、、妨害自由通緝、偽造文書移送地檢署偵辦。

▲新莊男子持瓦斯槍開槍，警連夜追查逮人，依恐嚇、妨害自由通緝移送偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新莊男子持瓦斯槍開槍，警連夜追查逮人，依恐嚇、妨害自由通緝移送偵辦。（圖／翻攝畫面）
據了解，該對情侶在上個月分手，黃男疑似因不甘心，跑到女方家人住處叫囂，要前女友蘇女出來面對，但女方未住在該處遲遲未出面，黃男一氣之下就朝屋內開3槍，鋼珠打中女方家人住處櫥櫃和玻璃窗，幸無造成人員受傷。（編輯：林莞茜）

▲新莊男子持瓦斯槍開槍，警連夜調閱監視器比對分析，在桃園市龜山區逮人（圖／翻攝畫面）
▲新莊男子持瓦斯槍開槍，警連夜調閱監視器比對分析，在桃園市龜山區逮人。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

恐怖情人！男不滿分手　持瓦斯槍朝前女友家人屋內開3槍

槍殺台中滷味攤老闆！凶嫌尋獲已死亡　下週解剖釐清死因

快訊／台中滷味攤槍殺案！槍手藏山區　尋獲已成遺體

潭子槍擊案警方太平山區搜捕兇嫌！2人遭虎頭蜂螫傷送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
75.91%24.09%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀