不滿被分手！男怒衝前女友家狂轟3槍 警方逮人畫面曝光
一名47歲黃姓男子，疑因不滿42歲蘇姓女友上月提出分手，心有不甘，因此在今（31）日凌晨2時許，隻身跑到女方家人位在新北市新莊區民樂街住宅，因未見到蘇女，憤而持瓦斯槍朝屋內開3槍，再駕駛自小客車逃逸，幸現場無人受傷，女方家屬嚇得趕緊報警。
警方接獲通報後，立即成立專案小組追緝犯嫌，經連夜調閱監視器比對分析，由偵查隊長徐子胤帶同警力，在桃園市龜山區興華一街一棟民宅中，逮捕黃嫌到案，並查扣瓦斯槍1支、瓦斯鋼瓶1包、偽造車牌2面等証物，全案依恐嚇、、妨害自由通緝、偽造文書移送地檢署偵辦。
據了解，該對情侶在上個月分手，黃男疑似因不甘心，跑到女方家人住處叫囂，要前女友蘇女出來面對，但女方未住在該處遲遲未出面，黃男一氣之下就朝屋內開3槍，鋼珠打中女方家人住處櫥櫃和玻璃窗，幸無造成人員受傷。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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