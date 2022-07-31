剉冰靈魂是它？10大配料芒果稱王 亞軍意外讓網友戰翻天
夏天到就是吃冰的季節，來碗剉冰消暑最對味！但有選擇障礙的朋友去到冰店，看到整排滿滿的配料，反而是「甜蜜的苦惱」，究竟哪種配料才是網友心目中的NO.1？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「剉冰配料」話題的網路聲量表現，找出網友心目中的「十大剉冰配料」，冠軍就是最當令的「芒果」，但第二名竟然是「豆花」，反而讓網友戰翻天，有人認為「豆花就是豆花，不能當配料」，也有人就愛把豆花加到剉冰裡做「撒尿牛丸」最對味，反而引發有趣的討論。
觀察網友對於各式剉冰配料的話題討論，冠軍「芒果」最受熱議，許多人大讚「芒果冰第一」、「酸酸甜甜配冰正好」，認為正值時節的芒果，酸甜口感可以為清涼的剉冰帶來更多的滋味。而聲量第二的「豆花」也成為民眾喜愛的剉冰配料之一，有人說「豆花口感跟其他配料不一樣」、「加到剉冰中很特別」，但也有另一派網友表示「豆花就是豆花，不能當配料」，認為豆花身為甜點主食不能當成剉冰配料享用。但大家先消消氣，青菜蘿蔔各有所好，喜歡怎麼吃就怎麼吃，開心就好！
另一方面，排在第三位的「芋頭製品」也有不少網友推崇，其中如「芋頭」與「芋圓」呼聲皆不小。芋頭甜而不膩的滋味不僅為剉冰增添了許多風味，有網友就大推「芋頭的香氣」更是讓人欲罷不能；而芋圓Ｑ彈的口感則成為眾人喜愛它的原因之一，許多網友亦紛紛大推並說道「嘴中越嚼越香」、「特愛芋頭味很重的芋圓」。
除此之外，常見的「紅豆」、「粉圓」、「花生」亦是屬於經典不敗的配料選擇。網路上便有許多饕客表示「加紅豆跟花生有小時候吃冰的感覺」、「粉圓才是配料王道」，認為最傳統的剉冰必備的就是這三項配料，此觀點一出，也引發社群討論區中網友的高度迴響。