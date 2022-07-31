8月新制懶人包一次看！育兒津貼加碼、高中早自習禁考試

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行政院推動「0至6歲國家一起養」政策，育兒津貼提高、公共化、準公共幼兒園學費也相應調降。
8月後，家長自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上7000元。
就讀公立、非營利、準公共幼兒園相對應的學費減免。第一胎幼兒就讀公立幼兒園，原本學費上限為每月1500元，8月起調降為1000元；就讀非營利幼兒園，原本學費上限為2500元，8月起調降為2000元。第2胎以上繳更少，低收、中收入家庭子女則免費，收費差額由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。
早自習不得考試、每週朝會最多一次
學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發佈「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日正式實施。
新制規定，高中上午第一節課開始前，全校集合活動如朝會升旗等每周最多1天，其餘4天回歸學生自行規畫，於第一節上課前到校即可。各校於第一節課上課前，皆不得實施任何學業成績評量，且不能列出缺席紀錄。
專案教師給薪調整
8月起實施「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，編制外專任教師授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均比照學校編制內專任教師規定。學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。
一日遊禁推銷
行政院消費者保護會審議通過交通部提報「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，國內一日遊行程，禁止車上推銷，也不能在沒經過遊客同意下，臨時安排購物行程，預計8月1日公告上路。
台鐵恢復全部列車行駛
疫情趨緩，台鐵8月1日起全面恢復所有列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛；因應暑假出遊潮湧現，台鐵8月5日至8月29日止，逢週五至週一，加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次，該5班增開新自強號以EMU3000型新美學城際列車行駛
4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路強制繫安全帶
《道路交通管理處罰條例》修正，明定4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運等大型車上國道或快速道路，8月起強制繫安全帶，宣導期至11月底，12月起違規的乘客，可罰3000至4500元，駕駛未告知則重罰6000元。
此外，若遊覽車或客運行駛一般公路或地方道路，大客車駕駛人自身沒有繫安全帶，罰款將從1500元提高至2000元。
異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付青少年
健保自8月起，新增12歲至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎使用生物製劑，並同時調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度，可望幫助更多學童及家長。
禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元
新修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》8月起實施，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹，捕撈甲殼寬從原來8公分提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長2個月，為8月1日至12月31日，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違者最高可罰15萬元。
宜蘭擴大禁菸區域
宜蘭縣8月1日起縣轄內連鎖超商及咖啡店騎樓及庇廊，全面禁止吸菸與電子煙，共計254處，違者處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。