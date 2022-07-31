中市YouBike衝上谷關　上山遊玩超便利

騎乘公共自行車代步、接駁是很多人的生活日常，目前台中市YouBike 2.0建置最高站點在和平區，市府交通局已擴大到谷關也能輕鬆騎公共自行車，中市公共自行車設站總數到7月底已達1144站，其中租賃周轉率最高的站在「逢甲福星路口」，6月租借總人次達6164人次，居全市之冠。

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交通局表示，台中市從103年建置公共自行車租賃系統，方便市民、遊客快速到達目的地，市長盧秀燕上任後推出「iBike倍增計畫」，廣設YouBike 2.0站點，今年已提前完成增設千站的目標，近來還導入YouBike 2.0E電輔車，為六都第一個導入電輔車的城市，許多民眾在租賃站看見電輔車，有如遇到彩蛋一樣驚喜。

交通局指出，台中市公共自行車中，租借一般車輛前30分鐘免費，比其他縣市優惠，YouBike 2.0E電輔車前30分鐘也只要10元，交通局設置公共自行車租賃站點，評估以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等為熱門站位，很多民眾都希望持續建置站點。

交通局長葉昭甫表示，公共自行車成為城市環保交通工具，目前台中建置YouBike 2.0最高的站點位在谷關立體停車場，很多上山到梨山、谷關遊玩的民眾，騎乘YouBike欣賞美景後，再去享受泡湯，健康運動又達到休閒效果。

另外，YouBike 站點設在台中市最東、南、西、北的四個站點在那裡？交通局指出，位於最東邊的站點為谷關立體停車場，也是目前全市最高站，最南的站點在溪尾國小，最西邊的站點在麗水籃球場、最北邊的站點則是松柏漁港。

交通局也指出，台中市公共自行車租賃系統從103年開始試營運，統計到今年6月，8年來總騎乘人次高達5,600萬人次；至今年6月為止，租賃周轉率最高站點在「逢甲福星路口」，6月總租借人次達6,164人次，因鄰近知名逢甲商圈與逢甲大學，該站共設有153柱公共自行車車柱，民眾租賃踴躍。

交通局說，「iBike倍增計畫」自109年底啟動，110年10月YouBike 2.0計建置800站營運，至今年7月底已突破到1,144站，5月起受新冠肺炎影響，租借人次趨緩，6月疫情漸平穩，加上暑假出遊民眾湧入，公共自行車租賃人數明顯激增。