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陳時中稱8年內蓋完捷運　柯文哲：最討厭信口開河的人

▲針對陳時中8年蓋完捷運的說法，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲31日怒批「不要信口開河，我最討厭這種人了。」（圖／民眾黨提供）
▲針對陳時中8年蓋完捷運的說法，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲31日怒批「不要信口開河，我最討厭這種人了。」（圖／民眾黨提供）

記者丁上程／新北報導

2022-07-31 11:24:18

2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰，也格外受到外界關注。其中民進黨參選人陳時中喊話自己上任後8年內蓋出一條捷運，讓同樣有意參選市長的副市長黃珊珊反嗆「不如去開個營造廠」。對此柯文哲今（31）日上午再度將砲口對準陳時中，表示「不要信口開河，我最討厭這種人了。」

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針對內湖交通問題，陳時中在接受電視專訪時指出，解決內湖交通有短、中、長計畫，短期跟當地廠商、議員、警政相關幫忙，做交通管理方式改善擁擠問題；第二是邊緣延伸道路要做，最後是捷運線路網完整。他坦言，自己也不敢講大話，但現行規畫若是10年，他要用8年完成，最重要的是趕在2年內動工。陳時中強調，交通改善很重要，環東、北環、南環都要盡速地完成，現在的規畫到2033年才完成這3條環線，他要努力跟中央溝通，盼能更快讓台北進步。

而針對陳時中「8年蓋出捷運」的說法，副市長黃珊珊也反擊，表示陳時中對整個捷運工程狀況根本不了解，台灣缺工缺料不是政府部門的問題，是工程界普遍的問題，營造物價飆漲也是全台問題，「陳時中稱8年蓋完捷運，試問哪個營造廠願意承攬工程？還是請他開個營造廠來標工程比較快？」

柯文哲也將砲口對準陳時中，直言「這個就是沒有真正執政過的人講的話。」柯文哲說，蓋捷運都要有事先規劃，他先講講看，哪條他可以按照規劃蓋完，再拿出來講。「不要信口開河，我最討厭這種人。」

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