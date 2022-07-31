台灣演技派女星撞臉「禹英禑」 粉絲敲碗：翻拍快找她
Netflix平台熱播的韓劇《非常律師禹英禑》，開播以來好評不斷，剪著俏麗短髮的女主角朴恩斌，生動詮釋患有自閉症的女主角禹英禑，在法庭上提出精彩見解，認真為人辯護的模樣，深獲觀眾喜愛，身價隨之水漲船高，眼尖的粉絲則點出台灣女演員連俞涵和朴恩斌撞臉，激似程度破90%，像到看劇的時候一度錯覺以為是在看台劇！
35歲的演員連俞涵和朴恩斌都有一雙大眼睛，清澈黑眸彷彿會說話一樣，帶有清純無辜的氣質，比較屬於知性風格，網友說看到《禹英禑》就想到連俞涵，就連劇中的穿衣風格和氣質都很像，都是屬於文藝清新派的，誇讚兩人「都有一樣精湛的演技及對戲劇的執著」。
網友討論熱烈，讓連俞涵也得知這個消息，她幽默在臉書上感謝影迷「看戲還會剛好想到我」，透露自己會講一兩句韓文，「像是康桑哈米達（謝謝）、唉一谷（哎呀）、阿拉索（知道了）、歐巴（哥哥）、歐膩（姊姊）、啊架係（大叔），這樣程度的韓文我還可以，哈哈！」把韓劇經常聽到的用詞全都說出來，可愛回應讓粉絲笑翻，強調若台灣要翻拍《非常律師禹英禑》，一定要找連俞涵當女主角。黃鐙輝、楊子儀也附和說，「超像啊，每次看都想到妳發呆的樣子！」