七年前也被拍吃泡麵 柯文哲：內容物不同廣告效果就有差
民進黨台北市長參選人陳時中，日前在松山區的見面會之後，到晚上9點多回到辦公室，才吃了一碗酸菜牛肉泡麵當晚餐。不過有眼尖網友發現，陳時中吃泡麵不僅有餐盤還附上刀叉，也被批評「是演的」。而巧合的是同一天的七年前，正要參選市長的柯文哲，也被拍到在便利商店吃泡麵，引發各界討論。對此柯文哲今（31）日受訪時則意有所指表示「內容物不同，廣告效果就有差」。
身兼台灣民眾黨主席的柯文哲今日上午出席新北黨部相關活動，會後接受媒體訪問時，被問到陳時中是否應該針對林智堅的論文案進行表態？柯文哲則表示，重大社會事件，要選舉的時候一個都逃不掉，所以本來陳時中就必須對論文跟棒球場的問題要表態，也要說明態度跟意見，「我倒覺得是這樣，任何一個候選人在這種狀況之下都沒有辦法迴避。」
現場媒體詢問，陳時中的選戰打法，似乎刻意邊緣化講萬安與黃珊珊，而針對柯文哲頻頻抨擊？對此柯則表示，這個兩個月前他就已經知道，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流的。」柯文哲說，對他來說這樣的選戰打法相當熟悉。
至於陳時中被拍到晚上吃泡麵當晚餐一事，而剛好七年前的同一天，柯文哲自己也被拍到在超商吃泡麵。對此柯文哲則回應，自己是真的吃，而且很自然地吃，「跟特別設計過後去拍的不一樣。」柯文哲說，他自己來看，那篇泡麵文的內容都跟他很像，「所以說表示我們以前的老戰友都在他那裡。」
不過話鋒一轉，柯文哲也以「廣告物與宣傳」來形容此次事件。「就算宣傳手法一樣，內容物不一樣還是差很多。」柯文哲意有所指表示，相同的廣告商加10倍的預算，「問題是產品不一樣，做出來廣告效果還是不一樣。」