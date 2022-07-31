耗時5天！高雄「米奇窩」清出近32噸垃圾 天價費用曝光
高雄市三民區克武路一棟堆滿垃圾的透天「鼠窩厝」，鄰居苦不堪言通報，高雄市環保局26日強制介入，耗時5天才完成清理作業，共清出31.58噸垃圾，經計算，總清理費用達68萬2745元、另有吊車費1萬8千元，再加上14張罰單共計裁處4萬4700元，屋主將需給付74萬5445元的費用。
高市環保局表示，該棟透天厝從地下室到5樓的所有空間，幾乎全堆滿了紙箱及雜物，連走路都很困難，由於現場作業空間並不寬敞，隊員只能用接力方式清除、打包垃圾，再調用吊車將垃圾從高樓層吊掛清出，歷時5天，髒亂總算全數清除完成。
統計自26日起至今30日止，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、吊車1台、消毒機具4台清理髒亂並加強環境消毒，累計清理31.58噸一般垃圾，及2.63噸資源回收物，還有廢棄車輛3部、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物，另由住戶飼養的寵物貓，已交由市府動保處協助安置照顧，另尋獲的現金也已轉交其親友保管。
環保局針對該處長期未執行環境清潔，環境髒亂的部分環保局已開立14張罰單，裁處4萬4700元，另會依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用，清除處理費核算為68萬2745元，加上吊車費1萬8000元，屋主共計需給付74萬5445元的費用。（編輯：林莞茜）