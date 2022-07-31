「愛知三年展」開展！文化部組國家隊、3藝術家首次參展

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文化部今天表示，本屆主題「STILL ALIVE」是由愛知出身且享譽國際的觀念藝術家河原溫，從1970年起以電報為媒介持續傳遞自身生存狀態的系列作品《I Am Still Alive》得到啟發，在跨國移動因疫情大幅受限的此刻，重新思考當下所處的環境與世界連結的方式。
「愛知三年展」藝術總監暨森美術館館長片岡真實日前在開幕式致詞表示，本屆展覽因疫情面臨前所未有的挑戰，感謝組委會會長大林剛郎、愛知縣知事大村秀章的大力支持，以及策展與執行團隊的全心投入，得以克服製作成本提高、溝通協調和佈展作業都較以往耗時等困難，最終呈現優秀的作品，期盼觀眾能透過走訪分佈於不同地區的4個會場，發現愛知各地的多元魅力。
台灣文化中心表示，本次參展的3位台灣藝術家因疫情無法訪日，但仍發表各具特色的作品，讓台灣的藝術軟實力在國際舞台大放異彩。如黃心健與美國藝術家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）共同創作的體驗型作品《登月（To the moon）》，展現在人類登月50週年之際，讓觀眾從神話、文學、科學與政治的發想，利用VR重回登月現場的旅程。
許家維以結合虛擬實境與現實空間的體驗裝置新作《土的工藝》，展現愛知縣的城市規劃、窯業發展和近代化歷史，呈現人類與土地共生的主題；另同步展出錄像裝置《礦物工藝》，從金瓜石地理樣貌和礦業發展敘事連結到銅在人類歷史、現今與未來的緊密關係。
余政達與新加坡藝術家黃漢明合作的《西瓜姊妹》系列，則透過結合音樂錄影帶、表演錄像、3D互動裝置和3D列印雕塑，揭示更為開闊的性別想像與積極的酷兒聲音，宣揚台灣在性別議題的深度與包容性。