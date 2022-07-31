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66歲龍天翔「火藥炸傷右耳」　失聰10年僅賠11萬

▲左起邱凱偉、龍天翔、傅小芸新戲《你好，我是誰》探討失智症。（圖／華視）
▲左起邱凱偉、龍天翔、傅小芸新戲《你好，我是誰》探討失智症。（圖／華視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-31 12:57:48

龍天翔、邱凱偉、傅小芸昨（30）日出席華視八點檔《你好，我是誰》公益活動，66歲龍天翔戲裡詮釋失智症老人，戲外他有痛風隱憂，年輕時闖香港影壇拍戲，27歲那年炸傷右耳，老了逐漸喪失聽力，右耳失聰10年，龍天翔想申請殘障手冊，卻因左耳健全領不到，公會幫他申請工傷補助，小額賠償11萬。

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▲龍天翔（中）炸傷右耳，邱凱偉（左）、傅小芸（右）對戲要放大音量。（圖／華視）
▲龍天翔（中）炸傷右耳，邱凱偉（左）、傅小芸（右）對戲要放大音量。（圖／華視）
龍天翔以前和關之琳、何家勁合作，拍邵氏電影《遊俠情》，有一場戲他趴在地上，鄰近火藥埋放點，「爆破聲剛好在我耳朵旁邊，一爆整個嗡嗡嗡耳鳴，不是完全聽不到，年紀大了才聽不清楚，戴助聽器沒有用，整個耳膜是破的。」近年他做身體檢查有痛風危險，最忌喝酒，奈何龍天翔海量，在片場最愛跟邱凱偉、寇世勳小酌高粱，邱凱偉說：「龍哥都不會倒。」

▲左起邱凱偉、傅小芸、龍天翔品嘗失智症店員（左二）做的咖啡。（圖／華視）
▲左起邱凱偉、傅小芸、龍天翔品嘗失智症店員（左二）做的咖啡。（圖／華視）
邱凱偉與龍天翔父子情感人，他的親生爸爸也經歷過失智症，「他因為肺腺癌引起症狀，平常都記得我，隔天就不記得我是誰了，再也沒好過。」邱凱偉在爸爸生前忙碌工作，有一次去周杰倫大陸的演唱會表演，一飛就是1個星期，爸爸說：「沒關係你去表演，你上台爸爸就很開心。」邱凱偉隔著紗窗看到爸爸目送他的眼光，內心百感交集。

自嘲自己是「女兒控」的龍天翔也感性的說，如果自己發生失智的狀況，最放不下的就是，如果無法照顧女兒怎麼辦，會擔心自己的女兒過得好不好啊。邱偉凱與傅小芸也說：「其實最放不下還是家人，也會擔心不記得很多跟家人共處的幸福時光。」最後兩人還笑說：「應該要趁年輕時多做運動多跟人聊天互動，提早做健康檢查，預防一下失智的情況。」《你好，我是誰》周一至周五晚間8點華視連播2個小時。

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