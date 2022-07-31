Makiyo嫁人後「聲控老公」做家事 反被虧愛乾淨程度太低
節目《一袋女王》日前錄影邀請Makiyo、小金、林采薇、黃少谷、甄莉及希德3對夫妻檔，上節目分享夫妻關係，其中才剛結婚2個多月的Makiyo，與老公小金去年12月22號開始交往，今年2月26號確認Makiyo懷孕，5月20號登記結婚，從交往到結婚才短短半年，小金表示是因為小孩的關係，所以導致整個「進度」超前。而小金對Makiyo可以說是呵護備至，不只家事全包，連自己手機開機指紋都設定是Makiyo的指紋，方便讓Makiyo查看，讓大家直呼真的是真愛。
一開始夫妻彼此互相打分數時，才新婚2個月的Makiyo，意外給老公小金打了中等分數，讓主持人曾國城看得有些擔心，趕緊打圓場對小金喊話說節目錄影都有點效果，錄完之後還是要手牽手回家的，沒想到Makiyo竟然回說覺得已經給很高了。Makiyo說當初會嫁給小金，是因為小金開出條件所有家事他全包，所以至今拿到最重的東西就是筷子，其他全都是「聲控」交給老公處理，讓眾人直呼羨慕。至於為何沒給照顧她到無微不至的老公高分，Makiyo說就是因為老公太溫柔，加上又是從事醫美業，就算對討厭的人說話還是很客氣，所以很怕他被欺負希望老公可以再強硬一點。
小金則表示Makiyo優點太多，例如自己是個五音不全的人，所以當初第一次聽到Makiyo唱歌時，就讓他為之著迷，連Makiyo當時是唱《養我一輩子》這首歌都記得一清二楚。而Makiyo黏人、愛查手機對小金來說都是優點，因為對小金來，說這就是Makiyo在乎他的證明，還說到自己的手機的Touch ID都是用Makiyo的指紋設定的，就是方便她隨時可以查看手機。
但小金也說，Makiyo唯一的缺點就是「愛乾淨的程度太低了」，剛開始交往時，Makiyo一直不讓自己去她家，還說如果去了就不會想跟她在一起了，後來好不容易小金終於等到可以踏進Makiyo的那一天，但在上去前，Makiyo還要小金稍等，她要先上樓整理一下，半個小時後，小金終於走進Makiyo房間，卻找不到地方可以把腳伸進去，因為到處都堆滿了Makiyo的東西，有些不好意思的Makiyo說還好現在有老公幫忙整理了，讓曾國城笑說Makiyo根本就是嫁給一個看護。