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增3例兒童MIS-C！6歲男童「無確診紀錄」發病　N蛋白驗陽

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-31 14:35:40

中央流行疫情指揮中心表示，今（31）日新增20824例本土個案，其中有88例中重症個案，包含3例兒童MIS-C，發言人莊人祥說，這三例個案均無慢性病史，分別為2男1女，最小個案為1歲女童。

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莊人祥說明，兒童MIS-C個案第一例為一名一歲女童，未接種疫苗，他在6月6日PCR陽性、7月16日因發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐症狀，隔日到急診，診斷為急性腸胃炎，住進一般病房後因持續發燒，診斷疑似MIS-C後給予免疫球蛋白、類固醇藥物，持續治療中。

第二例為一名六歲男童，同樣未接種疫苗「無確診紀錄」，莊人祥說，他是在7月25日有發燒、頭痛、暈眩症狀，7月27日發燒至39度且有嘔吐、腹部和下肢皮疹到醫院急診，有肝指數及血栓指數上升狀況，新冠PCR為陰性，當天收治兒童加護病房，進行免疫球蛋白、類固醇治療，7月28日檢驗新冠的N蛋白、S蛋白都是陽性，醫院通報MIS-C，目前退燒且病況穩定，持續加護病房觀察中，而這是發病前未確診的第二例。

第三例兒童MIS-C個案是11歲男童，他在5月29日有接種過第一劑疫苗，7月15日快篩陽性、24日起發燒出疹、頸部淋巴結腫、活力和食慾下降，7月28日至急診有結膜炎、扁桃線腫、發炎指數上升等，診斷疑似MIS-C收治兒童加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療。

據統計，截至今日，兒童重症140例，分別為腦炎25例、肺炎20例 、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、交通死亡6例、Mis-c有74、共病3例，其中有25例死亡。

▲0731本土重症個案、死亡個案狀況。（圖／指揮中心）
▲0731本土重症個案、死亡個案狀況。（圖／指揮中心）

另在死亡個案部分，莊人祥表示，今日最年輕個案為20多歲男性，未接種疫苗，他是在10多年前發生車禍後有創傷性腦傷，長期臥床，他在7月8日肺炎發燒至39.6度送醫，住院後病況不穩，7月25日確診後開立瑞德西韋，但因肺炎併多重器官衰竭持續惡化，在7月26日病逝醫院。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布今（31）日死亡病例分析（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今（31）日死亡病例分析（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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