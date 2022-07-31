來不及說再見！直播主「通靈癌逝粉絲」 最後對話惹鼻酸
年僅24歲的沐容擁有5年直播經驗，去年發現自己有通靈體質，便開始幫助另一個世界無形眾生「渡陰」，除了周邊朋友有親人過世、撞邪、被跟，都會請她幫忙溝通之外，她還曾跟病逝的直播粉絲另類感應接觸。
沐容有位認識很久的直播觀眾，是食道癌末期患者，喜歡唱歌因食道手術無法唱歌，來直播聽沐容唱歌獲得療癒，2020年底對方曾聯絡想相約碰面，不巧沐容當時忙活動無法約成，2021年沐容一度莫名一直想到那位觀眾，後來打聽才獲悉那位觀眾2021年4月底時走了，沐容遺憾失去跟一位好友見最後一面的機會，這時突然感覺頭頂發熱，接著感應到那位觀眾，就詢問對方為何後來不讓她看到他的IG，對方回應因為知道沐容很愛哭，自己後來版上發文大多跟化療相關，擔心影響沐容工作心情，知道沐容是愛哭包不想她看到，也不希望沐容對前一年底遲遲無法赴約感到愧疚。
沐容主要負責的是「渡陰」，意指人走後有的往上做神明的仙班、助手這類，有的是往下要去面對生前該面對的課題做修行再投胎或往上，沐容主要工作是跟留在人間的鬼魂做溝通，了解他們留在人間原因協助化解他們心中罣礙，讓他們願意放下執念往下一步走，有點像「鬼魂的諮商師或溝通師」，主要協助對象有2類，一種是感覺自己有被跟的朋友，請他提供五官清晰照片、姓名及出生年月日，即可透過頻率跟對方身邊鬼魂連線詢問，另一類工作是睡覺時會感應神明指派工作部分，有例行的工作量，協助他們往下一階段走。