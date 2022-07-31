原子少年結尾妖精換人當 小孩「回眸喘氣」PK林佳辰
《原子少年Atom Boyz》的小孩（何世華）、林佳辰、吳旻樺上《娛樂百分百》大玩狼人殺，有「Ending妖精」之稱的林佳辰，示範如何在舞台上表演完美的結尾表情，小孩也詮釋自己的版本，當場迷倒嘉賓艾莉兒，主持人小賴也直呼：「小孩很會電人！」
林佳辰擅長在每首歌表演完做出迷人表情，在《娛百》上親自示範如何回眸結尾，擁有可愛酒窩的他笑起來充滿元氣，小孩的版本反而不走青春男孩路線，他表情冷酷看著鏡頭，一邊撫摸頭髮微微喘氣，被黃偉晉形容高傲又自信，問小孩怎麼營造氣勢？他妙回：「想像自己剛洗完澡出來。」無厘頭的情境讓主持人笑翻。
身為偶像男團前輩，黃偉晉也挑戰「Ending妖精」的表情，不料轉身一喘就笑場，粉絲紛紛留言「大家都好可愛」、「佳辰回眸跟氣喘也太帥了」、「佳辰喘氣好萌連自己都笑了」、「小孩的超電」、「小孩我可以哎」、「回眸一笑都好看啊」、「佳辰真的是結尾妖精，有夠好看」。
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