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寒舍艾美酒店推「廣式燒鴨三吃」　加99元吃米其林港點

▲台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜，即日起至9月底推出「廣式燒鵝饗宴」，華麗打造黃金片皮鴨三吃，一嚐捲餅、避風塘、鴨骨湯三款風味。（圖／寒舍艾美酒店提供）
▲台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜，即日起至9月底推出「廣式燒鵝饗宴」，華麗打造黃金片皮鴨三吃，一嚐捲餅、避風塘、鴨骨湯三款風味。（圖／寒舍艾美酒店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-01 07:05:00

愛吃燒鴨的朋友千萬別錯過！連續4年榮獲米其林餐盤推薦的台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」中餐廳，從今（1）日起至9月30日這段期間，每週一至週五午晚餐時段，推出「廣式燒鴨饗宴」黃金片皮鴨三吃活動，加碼贈送2道開胃小菜與1壺茉莉香片茶，優惠價3280元外加原價1成服務費(原價3,880元)，每餐期限量10組，須提早一日預訂。同步祭出「港點99」活動，凡點選片皮鴨三吃料理，即可以每道99元+10%超值價格，加點米其林港式點心。

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▲寒舍食譜「廣式燒鵝饗宴」黃金燒鴨捲餅，讓饕客食指大動。（圖／寒舍艾美酒店提供）
▲寒舍食譜「廣式燒鵝饗宴」黃金燒鴨捲餅，讓饕客食指大動。（圖／寒舍艾美酒店提供）
講究繁複工序與純熟技法的廣式燒鴨，寒舍食譜燒臘團從挑選鵝隻、塗抹秘製醃料、吊掛風乾、至上爐掛烤時精準掌握每一分秒的火候變化，方能成就最地道的風味。本次特別設計「黃金片皮鴨三吃」，包含經典必嚐的「黃金燒鴨捲餅」，金黃蒜酥入鍋大火翻炒的「避風塘鴨架」，以及清爽酸菜香氣引人食慾的「酸菜豆腐鴨骨湯」。此外，賓客加價200元+10%，即可將酸菜豆腐鴨骨湯升級為「香滑鴨骨粥」或「雪菜鴨絲炆米粉」，以味蕾感受燒鴨的非凡魅力。

寒舍食譜更為喜愛港點的饕客們推出「港點99」活動，集結20款餐廳超高人氣的港點與甜品，由點心團隊每日手工揉製現點現做，精彩展現港式茶樓的老滋味。特別推薦頂級干貝與和牛等食材入饌的「北海道干貝燒賣」與「和牛潤腸粉」，綿柔口感中品嚐清甜蘿蔔絲與鹹香臘肉的「臘味蘿蔔糕」，嚐得到整尾肥美鮮蝦的「寒舍蝦餃皇」「鮮蝦腐皮捲」、「鮮蝦春捲」及「韭菜鮮蝦餅」，鹹香入味的「蠔汁鳳爪皇」與「豉汁蒸排骨」，以及「叉燒包」、「竹炭流沙包」、「陳皮紅豆沙」等多款正宗點心。

▲寒舍食譜點烤鴨三吃料理，即可享有「港點99」優惠，每道99元+10%超值價格，加點米其林港式點心。圖為寒舍蝦餃皇。（圖／寒舍艾美酒店提供）
▲寒舍食譜點烤鴨三吃料理，即可享有「港點99」優惠，每道99元+10%超值價格，加點米其林港式點心。圖為寒舍蝦餃皇。（圖／寒舍艾美酒店提供）
而近期國內掀起一波搶救龍膽石斑的熱潮，台北晶華酒店也宣布，即日起於館內各餐廳以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出「百變龍膽石斑」美食節，共計有薑蔥斑腩煲、豉汁蒸龍膽石斑、龍膽石斑泡飯、炭烤龍膽石斑菲力、法式香封龍膽石斑、龍膽石斑寄世鍋、清水魚片、海港直送九宮格等8道鮮味美食供饕客品賞，中、西、日式主廚團隊攜手透過精湛的廚藝，善用龍膽石斑全身各個部位，賦予此項優質食材更加乘的美味，單點價格為780元至2,880元。

在「百變龍膽石斑」美食節的菜單當中，首推晶華軒主廚藝烹的薑蔥斑腩煲、豉汁蒸龍膽石斑和龍膽石斑泡飯，主廚以煲鍋的方式燜出魚肚腩肉中豐腴鮮甜的脂肪、再以蔥薑去膩增味，也透過清蒸展現魚肉細緻口感佐以上好豉汁提鮮，最後更在餐廳招牌名菜中加入創意，秉持著全魚入饌的概念，將魚骨熬製成高湯、魚肉片下後酥炸成魚塊與炸米端上一鍋精彩的龍膽石斑泡飯。晶華國際聯誼會則將招牌的清水魚換成龍膽石斑，以清澈的高湯為底，加入銀芽、芹菜、黃瓜等時蔬一同熬製，並撒上滿滿的乾辣椒提味，最後放入龍膽石斑魚塊，除可品嘗清甜解暑卻又不辛辣的湯頭外，又能充分吃到魚肉滑嫩而Q彈的口感。

「晶華美食到你家」則是祭出「海港直送九宮格御膳」，以滋味鮮美辛香的剁椒龍膽石斑為主角，再搭配炙燒秘製鮪魚、金沙香酥旗魚、蒜味生抽白蝦、山藥蘆筍、蟹粉燒豆腐、野菇四季豆、蘿蔔絲酥餅、以及新港干貝醬櫻花蝦菜飯，滿滿的海味以及繽紛的色澤引人食指大動。

▲晶華軒的薑蔥斑腩煲，滋味豐腴。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶華軒的薑蔥斑腩煲，滋味豐腴。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶華軒的清蒸龍膽石斑，展現細緻的口感與高雅的風味。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶華軒的清蒸龍膽石斑，展現細緻的口感與高雅的風味。（圖／晶華酒店集團提供）

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