醫美診所預收治療費合法嗎？　律師來分析

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江皇樺律師說明，醫療法第61條第一項規定：「醫療機構，不得以中央主管機關公告禁止之不正當方法，招攬病人。」而依行政院衛生署（現衛生福利部）94年3月17日衛署醫字第0940203047號函略以：「公告醫療法第61條第1項所稱禁止之不正當方法⋯（一）公開宣稱就醫即贈送各種形式之禮品、折扣、彩券⋯等；（二）以多層次傳銷或仲介之方式；（三）未經主管機關核備，擅自派員外出辦理義診、巡迴醫療、健康檢查或勞工健檢等情形；（四）宣傳優惠付款方法，如：無息貸款、分期付款、低自備款、治療完成後再繳費等。」所以，診所若以療程金、團購或是限時特價等手法吸引民眾預付購買，都是違反醫療法第61條第一項的「不正當方法」，依第103條可以處以最低5萬元、最高25萬元的行政罰鍰。
有些醫美療程會需要多次治療才能達到完善效果（例如除毛，需要6～10次），醫療院所是否能先收取整個療程的費用或是部份訂金？
前面提到，不得以不正當的方法招攬病人。醫美療程畢竟屬於「醫療行為」，受到法規限制都會特別多，所以基本上即使需要進行多次療程，也不可以預先收取整個療程的費用或者是訂金。江皇樺律師進一步解釋，就像一般到醫院掛號，即使回診，醫院也不可能預先收取回診的費用，而是每次每次收取。診所如果要一次收取全部療程的費用，勢必會以各種優惠方式，譬如一次付清比單次單次便宜，這樣一樣會違反醫療法第61條第一項；就算不看所謂的優惠，對於尚未進行的療程預先收取費用，無異於購買所謂的禮券或點數，同樣違反醫療法，是不可以的。
若民眾購入相關療程，卻遇到診所不斷以各種理由推託無法使用（如商品不符使用範圍、儀器壞掉等），消費者可以要求退費嗎？
基本上購入相關療程，也是銀貨兩訖，花錢購買A療程，如果診所沒有辦法提供A療程，在民法上就是「債務不履行」，診所是要負擔違約責任的。一般來說，消費者如果屢次遇到診所以各種理由推託，無法使用購買的療程，依民法 第254條規定，是可以先書面催告（通常是存證信函）診所限期提供民眾購買之療程的服務，如果期限到了診所還是沒有提供，民眾就可以解除契約，要求診所退費。有的診所會使用制式化的契約條款，在條款裡加入了對自己有利，對民眾不利的條文，像是「概不退費」、「退費只退一定比例或是要手續費」等等，如果有對消費者顯失公平的情形，依消費者保護法第11條之1是有可能被法院認定無效的。
為了避免有金錢上的醫療糾紛，民眾在消費醫美療程時，該注意哪些事項？
江皇樺律師提醒民眾，醫療行為或療程也是一種契約行為，所以從諮詢開始，所有想要購入或進行的療程，最好都要有文字敘述或說明，才能確保權益，免得空口白話，事後諮詢師或醫師矢口否認，到時上了法院又要負擔舉證責任，對於民眾就會很不利，正所謂「舉證之所在，敗訴之所在」。而除了文字敘述或是白紙黑字的契約以外，錄音、通訊軟體的對話記錄也都可以作為證據，盡量蒐集保護自己。
另外，在金錢的交付上，如果是以匯款方式，金融機構會留下匯款記錄倒還好；如果是現金交付，切記一定要請診所開立收據，免得事後為了到底付了多少費用發生糾紛，卻沒有辦法證明自己到底付了多少錢，增加證明的難度。
（文章授權提供／醫美時尚）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54586
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