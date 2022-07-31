和副店長吵架！女店員慘被鎖冷凍庫15分鐘 隔天就遭開除
新北市一位陳姓女子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己在某超商上班，7月22號時上晚班遭到客人投訴，於是副店長很不高興，一整晚都擺臉色、陰陽怪氣。沒想到陳女下班去冷藏庫補貨時，副店長也進來拿東西，離開時竟把門關上，導致陳女被鎖在溫度只有4～7度的冷藏庫15分鐘，之後還收到老闆簡訊，通知「隔天不用來了」，讓陳女氣炸。
陳女表示，因為被客訴惹副店長不高興，「一整晚對我講話都極不耐煩、陰陽怪氣」，這也就算了，沒想到當天晚上去冷藏庫補貨時，竟然被也進來拿東西的副店長鎖在裡面，被困15分鐘之久，最後努力轉開緊急逃生鈕才脫困，讓陳女直呼「真的超級冷，很不舒服，但更多的是不開心」。
而去與副店長理論時，副店長僅冷回一句「不小心的啦」，更辯稱從裡面也可以開門啊，最後更放話「我不小心的跟你道歉還不行嗎」，讓陳女十分無奈。而更無奈的是，跟副店長吵架過後，立即收到老闆簡訊表示，「明天不用來了」。
陳女表示自己向老闆解釋清楚前因後果，老闆態度才轉趨和緩，請陳女和副店長好好溝通。但是副店長始終對她視而不見、持續刁難，所以才選擇把事情公開到網路上。看不下去的網友則紛紛在底下留言回覆說，「你可以向總公司申訴，同步報警調監視器」、「這種很嚴重的錯誤，會死人的」、「無論如何把人關在裡頭可是很嚴重的事！如果人掛在裡面，這副店要付很大責任，因為誰也不知道何時開關會故障」。
根據《TVBS新聞網》報導，雖然目前陳女並未提告，但已提出求償，若談不攏就會報案，而當地警方也已派員前往關心。超商業者則表示「依冷藏櫃補貨作業SOP流程，員工補貨時冷藏櫃門需為半掩，不可完全關閉，未來會再對員工加強教育訓練，避免類似情事發生」。（編輯：倪浩軒）