神劇《飛龍在天》22年前為何爆紅？網友揭「2大關鍵」
Netflix平台熱播的台劇《媽，別鬧了》，劇情致敬許多昔日娛樂圈經典，尤其以賈靜雯與江宏恩這對《飛龍在天》的螢幕情侶檔，睽違22年再度重逢，依舊保有高顏值，讓人懷念起當年這檔火紅的電視劇，網友也抽絲剝繭分析當年這部戲為何如此火紅？
民視8點檔《飛龍在天》於2000年播出，一共演了212集，因為太受歡迎，甚至連週六日都沒有停播，完結篇收視高達12.08，最後又增加續集36集。這部戲捧紅了劇中包括賈靜雯、江宏恩、黃少祺、張鳳書、韓瑜等一票演員。如今賈靜雯成了金鐘金馬雙料影后，江宏恩仍是8點檔一哥，當年這對CP的演技與圈粉程度可見一斑。
網友在PTT詢問《飛龍在天》當年大紅原因，若放到今日播，能否還能如此火爆？引發熱烈討論，有人指出這次部戲會紅的兩大關鍵是，「演員男帥女美」、「劇情豐富」，高顏值畫面與高張力劇情，搭配琅琅上口的主題曲〈飛龍在天〉，讓人留下深刻印象，江宏恩在劇中抱鼎一幕，也是難忘的經典片段。
不過，當時有線電視台正值蓬勃發展，網路尚未如現今發達，也沒有智慧型手機，觀眾都是在家觀賞連續劇，而非用手機追劇，因此影音平台較為單一，一齣好的戲劇收視率開紅盤，甚至破10都有可能，現在跨國影視平台較多，能觀賞的戲劇多元，要像當年《飛龍》如此火爆的盛況很難再現。