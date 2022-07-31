靠廢紙賺70億！中國「草根女首富」張茵　從垃圾堆賺大錢

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在當時的中國，人們都認為讀書能夠改變自己的命運，因此張茵即使再忙家裡的家事或照顧弟妹，但也盡量學習跟上新知，最後考上知名的大雪且畢業後當上一家公司的會計。當時工作能力與各方面條件都很好的她，不只是深圳的一名小會計，日後更上升到組長，接著成為公司負責財政的經理位置。
當時正值中國的改革開放火熱時期，張茵身邊有很多人都辭去原本的工作靠著經商致富，在大時代推動下張茵也決定辭去自己穩定的工作，決定到香港去尋找創業的方向；當時她人生地不熟，卻眼光獨到看見資源回收桶中的商業機會，於是她從一個辦公室的核心主管位置，瞬間變成天天處理垃圾回收的女商人，頓時讓不少人感到不解。
當時她到香港闖蕩的時候，身上所帶的資金不過只有3萬元人民幣，不過靠著這筆小錢她在1985年直接成立了一家廢紙回收公司，並很快的與中國的造紙廠商進行合作，獲得了較為可觀的利潤；1988年，張茵拿着賺來的錢成立了「中南紙業」，之後又通過各種各樣的行銷宣傳，很快就獲得了中國用紙市場的大部分比例支持，同時還獲得了許多造紙廠商的青睞。
她所創立的中南紙業，很快就成為了中國國内許多造紙廠商優先的合作夥伴，而她也成為了中國的造紙大王，更在1990年把「廢紙回收」這個看起來不怎麼樣的技術發揚光大，布局國外國際化路線，最後這家企業還順利上市，成為眾人所熟知的「中南控股」，而當時她只有33歲，就成為許多創業者的目標。
眼光獨到的張茵發現，在廢紙回收產業中有個致命通病，就是紙張質量過低，因為紙的原材料是草和木漿，所以做出来的紙張質量不容易達標，為了解決這個問題，她產生了一個大膽的想法——去紙張用料較好的美國回收廢紙；到了1996年，快40歲的張茵也靠著海內外的經驗，完成了她完整的產業系統與產業模式。
如今的張茵不僅在2016年的胡潤女企業家排行榜中躍居第5名，身家更是高達420億，舉家還搬到美國去居住，這樣勵志的故事鼓舞不少年輕人，也是一個「草根階層」靠翻身致富的經典教材。