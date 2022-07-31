《原子》bf!人氣王將登西門看板 打卡勝地有望出現驚喜
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽落幕後，仍掀起廣大粉絲關注，演唱會「原來的少年」也將於下月13、14日，在台北國際會議中心（TICC）登場，而日前在「beanfun！票選活動」獲得前6名的少年，也預計在明（1）日登上西門町6號出口的戶外大型看板，該地也將成為粉絲的打卡勝地。
「beanfun！票選活動」於15日截止，經過激烈廝殺後，「土星」林煥鈞以80萬9959票奪冠，「天王星」小孩則是以80萬7142票、不到3000票之差敗給他，位居第二名，第三到第六名則是「天王星」蔡承祐、「地球」林佳辰，「金星」藍弟，和「水星」黃莑茗，4人皆是78萬多票。
拿下最高票的林煥鈞，日前直播表示若有時間，會先親自現身跳舞，讓許多粉絲相當期待，而製作單位對此活動相當用心，透露明天除了看板照出爐之外，也會有額外驚喜，呼籲粉絲們前來打卡。
2022原子少年演唱會「原來的少年」門票今天下午1點一開賣就秒殺，有熱心粉絲稍早就在匿名論壇Dcard上，統整出購票連結，也開設表單，讓沒搶到票、想讓票或是換票的粉絲可以聯繫，也提醒大家要一起拒絕黃牛，粉絲間友愛互助。