中職／選手專用運動眼鏡　720贊助中職明星賽

2022中華職棒明星對抗賽熱鬧登場，眼尖的球迷是否有發現，參加中職明星賽的教練、選手、主持人，都戴著同一款帥氣、有型運動眼鏡呢？運動眼鏡品牌720 armour(以下簡稱720)贊助中職明星賽兩隊參賽教練、選手以及主持人每人一支720 Mars(戰神)系列運動眼鏡；另外，台中洲際棒球場現場也強力放送720 Zero＆Ocean 海洋再生眼鏡主題曲〈記得海洋〉，透過金曲歌手Suming舒米恩嘹亮的歌聲，喚醒民眾對於環境保護的意識。





我是廣告 請繼續往下閱讀

中職明星賽停辦兩年再度舉行，首戰即吸引超過1萬5千名球迷入場，720沒有缺席此次盛會，贊助明星隊和中華隊兩隊Mars(戰神)系列運動眼鏡，Mars是希臘神話中的戰神，代表驍勇善戰，恰巧與職棒選手總是全力以赴、拿出最佳表現的精神不謀而合。720Mars(戰神)設計雙曲大面鏡，增強人體工程學性與周邊可視範圍，搭載耐撞擊PC高規防護鏡片，讓選手們視野更清晰，還能安心撲救每一顆來球。





隨著環保意識抬頭，720也致力於為地球、為消費者提供更好的選擇，Mars(戰神)系列的鏡架材質使用蓖麻種子油萃取製做、法國(Bio-based Plastic)部份生物基聚酰胺製成生質塑料，較傳統石化基塑料製程鏡架降低45%以上碳排，同時去雙酚 A (BPA) /雙酚 S (BPS)無毒，配戴安全、舒適零負擔，還能善盡友善環境、永續地球的使命。720 Mars不只是戰神Mars，更是一位環保愛地球、ECO-Friendly 英雄！





其實這次明星賽，720特別準備了驚喜給球迷，原先安排都是台東阿美族的Suming舒米恩與中信兄弟隊人氣外野手張志豪，在明星賽第二天跨界合體高歌〈記得海洋〉，這首由Suming特地為720 Zero＆Ocean 海洋再生眼鏡創作的主題曲，希望邀請民眾一起愛護海洋、愛護環境。雖然最後因確診而沒有辦法實現，不過張志豪也透過採訪表示：「Suming是一位很厲害的原住民歌手，這次沒辦法跟他合唱有點失望，希望下次有繼續合作的機會。」身為外野手，太陽眼鏡是接高飛球時不可或缺的好朋友；私底下，熱愛釣魚的張志豪，也會戴著太陽眼鏡保護靈魂之窗。





對於環保，張志豪平常採取的行動剛好與〈記得海洋〉的概念一致，他說：「因為我喜歡釣魚，所以有時候我都會帶著垃圾袋去海邊，釣魚完之後把自己的垃圾、甚至是別人留下來的垃圾一併帶走，一起做環保。」作為可持續性材料取代傳統塑料製鏡前驅者，720在今年6月推出720 Zero＆Ocean 海洋再生眼鏡，使用海廢漁網製成再生鏡架，外型美觀、舒適輕盈，提供重視環保的消費者新選擇。





無論是Mars(戰神)系列或是720 Zero＆Ocean 海洋再生眼鏡，都希望讓使用者戴得有型、戴得舒服，用愛運動的心同樣擁抱大自然。中華隊配戴的白色鏡腳款式為720 Mars A1903-8-HC，中職明星隊配戴的橘色鏡腳為720 Mars A1903-10，想要跟中職明星們一樣帥氣滿分，現在就趕快到挑經銷通路選擇屬於你的720。



