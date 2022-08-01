「凹嗚狼人殺」季冠軍賽今開戰 荳荳遭點名愛用情緒勒索
節目《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」2022季冠軍爭霸戰，將於今（1）日晚開戰，進入季冠軍玩家包括黃偉晉、邱鋒澤、賴晏駒、紀卜心、凱希、荳荳、篠崎泫、雨婷以及首次參戰的李岳、徐謀俊、冠宇、曉帆等12位藝人，由陳零九擔任爭霸戰主持人兼評審，而為了成為季冠軍最終優勝者，玩家們個個全神貫注，展現神推理邏輯能力，現場火藥味更是猛烈。黃偉晉直指荳荳「愛情緒勒索」，賴晏駒也不避諱，點名《全明星運動會》狀元徐謀俊「發言最差」。
為了爭奪MVP寶座，眾人屏氣凝神應戰，邱鋒澤因一度發楞閃神，錯過投票時間，事後他解釋是因為太久沒玩，而忘記投票，無厘頭形容：「一切都發生太突然了，就跟幸福有時候也是這樣子啦。」但這番話遭篠崎泫質疑「玩了幾百場的人，怎麼會忘記投票？」瞬間讓邱鋒澤深陷兩難。最後邱鋒澤也點評該局戰況真的很難，並逗趣道出自己的人生「平衡」理論：「我做人不喜歡跟人家吵架，就打安全牌，而且這局太有趣了，因為狼都不知道有沒有站對邊，要騙過好人但是不要騙過狼人，這好難！」
另外，在聽完荳荳發言後，黃偉晉則是無情開炮說：「這種季冠軍的局沒有在給人家留空間的，特別妳是何紫妍『荳荳』，我覺得她沒有在給人家留空間，但她居然說我給你一點空間！」隨後還開玩笑形容，荳荳玩狼人殺愛用情緒勒索很不對，更故作苛刻指出：「發言要靠邏輯，不能靠情緒。」