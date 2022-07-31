麻吉弟弟尾隨女店員遭控侵犯 認了「身心俱疲」急道歉
一名假髮店女店員今（31）日傍晚透過爆料公社臉書專頁指出，日前一名疑似是公眾人物的男子，突走進店內用ABC口音要水喝，當她走進休息室要拿水時，男子竟也趁機溜進去，且有肢體上的接觸、試圖想侵犯，有網友看到監視器畫面後，質疑該名男子就是麻吉弟弟（周立銘），對此，經紀公司索尼音樂也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
女店員曬出監視器畫面，指控疑似是麻吉弟弟的男子，「他卻跟著我走進來 對我有肢體上的接觸，試圖想侵犯我…所幸我擋了下來安撫他的情緒讓他坐在客座位區，等他坐下來後，看他搖頭晃腦的喝水沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作或是侵犯我。」
由於監視器畫面還算清晰，眼尖網友馬上就指認是歌手麻吉弟弟，而經紀公司隨後也證實：「MDD周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡狀況不太好。但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」麻吉弟弟則透過公司再一次表達歉意：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」
※【NOWnews 今日新聞
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